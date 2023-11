¡A seguir así, Colombia!: la FIFA se refirió al invicto de la 'tricolor' en las Eliminatorias

La Selección Colombia ha recibido un destacado reconocimiento por parte de la FIFA a través de sus redes sociales. En un tuit reciente, la cuenta oficial del máximo ente del fútbol mundial subrayó a la 'tricolor' como la única selección invicta en las Eliminatorias de la Comebol rumbo al Mundial 2026.

El mensaje en 'X', antes 'Twitter' rezaba en inglés: The only unbeaten team remaining in Conmebol #WeAre26 qualifying...". El único equipo que queda invicto en las Eliminatorias Conmebol 2026", se lee en español.

Aquí la publicación por parte de la FIFA sobre el invicto de Colombia:

Este elogio resalta el impresionante desempeño del equipo dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo en la fase clasificatoria para el próximo Mundial. La Selección Colombia ha mantenido su imbatibilidad tras enfrentar a diversos rivales de la región, acumulando resultados positivos que la colocan en una posición sólida en la tabla de clasificación.

El invicto de Colombia comenzó con una victoria ajustada de 1-0 sobre Venezuela, seguida de empates notables, como el 0-0 con Chile y el emocionante empate 2-2 con Uruguay. Estos resultados iniciales establecieron las bases para el éxito continúo del equipo. Posteriormente, se enfrentaron a desafíos significativos, como el sufrido 0-0 con Ecuador, en Quito, y finalmente logrando un triunfo contundente de 2-1 frente a Brasil en el estadio Metropolitano.

Luis Díaz y James Rodríguez con la Selección Colombia - Foto: Gabriel Aponte/Getty Images

En la clasificación actual, Colombia se encuentra en la tercera posición con 9 puntos, solo superada por Argentina y Uruguay. La 'tricolor' ha mostrado un equilibrio impresionante entre su capacidad defensiva y su potencial ofensivo, consolidándose como un contendiente serio en la competición.

El próximo desafío para la Selección Colombia será enfrentarse a Paraguay en la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco de Asunción este martes 21 de noviembre. Colombia buscará mantener su racha invicta y, al mismo tiempo, ganar puntos cruciales en su búsqueda por asegurar un lugar en el Mundial 2026.

Este reconocimiento de la FIFA no solo enaltece el desempeño actual de la Selección Colombia, sino que también destaca su potencial para ser un competidor destacado en la fase final de las Eliminatorias y, eventualmente, en la máxima competición futbolística: la Copa del Mundo.