Abel Aguilar: “James Rodríguez llega con confianza y le aportará liderazgo a la Selección Colombia”

Abel Aguilar es voz de experiencia y conoce bien lo que es el entorno de la Selección Colombia, lo vivió y hasta dejó gratos recuerdos en ella, por lo que habló previo al inicio de las Eliminatorias sudamericanas.

En charla con GolCaracol.com, el exjugador bogotano se refirió al proceso con Carlos Queiroz, al actual mediocampo de la ‘tricolor’ y hasta de James Rodríguez.

Además, y en tiempo de Selección Colombia, cuando se palpita el sentimiento de volver a ver al combinado patrio, recordó esos momentos especiales que vivió vistiendo la camiseta, desde el Mundial de Brasil 2014, hasta el importante pase para el gol de premio Puskás que logró James contra Uruguay.

¿Qué piensa del proceso de Carlos Queiroz?

“Ahorita hay un proceso con el profesor Queiroz, deseándoles que salga todo bien, porque queremos estar en otro Mundial y empezar a conseguir cosas, pero eso va a tener su tiempo de trabajo”.

¿Cómo ve el mediocampo de la Selección Colombia?

“Yo lo veo bien, es necesario jugar, participar en la Selección Colombia, más allá de un rendimiento en un club, en la Selección se necesita su bagaje, a mí también me pasó, a Carlos Sánchez también, nos costó consolidarnos, pero los partidos terminan siendo importantes. Wilmar Barrios, Mateus Uribe y Jefferson Lerma están en ese proceso de afianzarse y vendrán más muchachos y se necesita esa confianza para tener oportunidades, el mediocampo es una posición que es fundamental en la ‘tricolor’ y requiere de experiencia”.

¿Cómo ve el nivel de James Rodríguez en el Everton?

“Está viviendo un proceso de fútbol, cuando las cosas no funcionan, no se juega, no hay esa continuidad, se hablan muchas cosas, ahí es cuando uno debe analizar bien, él ha vivido cosas importantes, aunque últimamente no ha sido su mejor época pero eso lo vivimos todos. Ahora está retomando eso y está en un equipo donde tendrá confianza, donde conocen su juego, su forma de hacer y por eso toma esa decisión, pero fue a una liga competitiva, estoy contento que tenga esa confianza porque se necesita en la Selección, por su capacidad y liderazgo, que siga avanzando y tenga confianza para seguir consolidándose”.

¿Qué recuerdos tiene del proceso para el Mundial de Brasil 2014?

“Mucha gente no recuerda mucho el proceso que hicimos antes, comienza Leonel Álvarez, estaba el ‘Bollilo’ Gómez, pero no sigue y ya luego llega Pékerman, e inicia un proceso totalmente diferente, con conceptos distintos, con un método de trabajo y visión diferente a lo que se venía haciendo y a todos nos llegó bien ese mensaje, él nos mostró el camino y desde el primer momento lo pudo plasmar en los partidos. Eso nos permitió ir al Mundial y hacer una participación hermosa, todo fue un aprendizaje no solo con José, sino con los otros técnicos”.

¿Qué es lo que más destaca de esa Selección Colombia?

“La confianza y la unión del grupo, éramos muy unidos, en las situaciones difíciles nos ayudaron a conocernos mucho más, entendernos entre nosotros, no solo en los partidos, sino en todo, entrenamientos, concentraciones. Ya con eso el rendimiento eso salió en los encuentros, nos encantaba ver a tantos colombianos en todos los estadios, todo fue muy especial, lo vivimos y así se reflejó”.

¿Cuánta importancia tiene para usted el pase para James Rodríguez, en el golazo contra Uruguay?

“Es muy especial, por la dinámica que traíamos de la Selección era de mucha confianza, entramos con mucha confianza e iba incrementando, sabíamos que el partido lo íbamos a ganar, ya viene esa jugada del golazo, por lo que significó, por el momento, la instancia y eso eleva mucho más a lo que fue la jugada, porque eso marcó un momento clave de la historia del fútbol colombiano. Es una jugada en la que yo insistía en buscar mucho a James, primero fallo y luego vuelve y me cae y seguí insistiendo, rectifiqué y ahí ya luego por las condiciones de él y pegarle bien al balón y que fuera gol”.

¿Qué decir de José Néstor Pékerman?

“En la parte profesional es un técnico que tiene mucha preparación, la diferencia se puede marcar por el grupo de trabajo que tenía, él escucha y delegaba funciones para que el jugador también entendiera su idea, de esa manera nosotros supimos entender cual era el mensaje que tenía. Ya a la hora de expresarse y comunicar era muy directo y todo lo que hacia previo a los partidos, la estrategia, la preparación, él los tenía muy claros. Entendió la manera de dar el mensaje, eso fue clave”.