Este domingo, Reinaldo Rueda atendió a los medios de comunicación, previo a los compromisos contra Perú y Argentina, por la séptima y octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Lea aquí las mejores declaraciones del entrenador vallecaucano, desde la rueda de prensa virtual que se realizará en Barranquilla:

*Tema James Rodríguez

"Previo al comunicado, nos reunimos con James Rodríguez para hablar sobre los resultados de los exámenes y ahí tomamos la decisión de cuidarlo, sabemos la importancia que tiene para la selección en los próximos juegos que tenemos. La decisión fue la mejor por lo que ha venido mostrando el jugador, no debemos precipitar una recuperación. Debe recuperarse como corresponde, en los términos que corresponde, para tener una pretemporada completa en su club y tenerlo en las próximas fechas, yo prefiero que esté después y no que esté en un porcentaje que no es el de él".

"No se le puede hacer daño a James Rodríguez, tampoco a la Selección Colombia. Cuando él estuvo en plenitud lo alabamos, por eso le dije a él que cuando esté al 500%, 100% no es suficiente".

"James me manifestó su sentimiento y es normal, todos tenemos solidaridad con él, su reacción es normal, él quiere estar con la Selección. Le dije que lo pensara y reconsiderara y que en unos meses hablábamos".

*Capitán Selección Colombia

"Este es un grupo maduro, que viene conformado desde hace varios años. Han realizado grandes gestas, como lo fue en Brasil 2014 y Rusia 2018. Han habido varios capitanes y líderes, David Ospina, Radamel Falcao, Juan Cuadrado y James Rodríguez, ellos asumirán el liderazgo ahora, ya lo han hecho durante los entrenamientos. Quiero que eso se vea reflejado en la cancha".

*Bajas en la convocatoria

"Nadie esperaba lo de Juan Fernando, lo de James Rodríguez ni lo de Alfredo Morelos. Lo de Edwin Cardona era difícil, porque venía saliendo del COVID y lo de la miocarditis, quería que tuviera más minutos para tener certeza de su estado y no correr riesgos. Estoy en esas horas de definir el llamado de dos jugadores más para la convocatoria".

*Copa América

"Primero, hay que esperar que se confirme que se va a jugar, luego, todos tendremos la responsabilidad siempre de querer ganar, es lo que sentimos todos, la selección, es la gran ilusión que tiene esta generación, ellos quieren dejarles algo a la historia. Es una de las grandes convicciones que se tienen".