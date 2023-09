Adolfo ‘Tren’ Valencia: “Colombia tiene que ganar en Barranquilla, no vale empate, ni nada más”

Este jueves la Selección Colombia tiene una cita con Venezuela, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, desde las 6:00 p.m., cuando ruede la pelota por el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo hacia el Mundial 2026.

Por eso, en 'Gol Caracol' hablamos previo a este compromiso con el histórico Adolfo ‘Tren’ Valencia, quien dejó su opinión de lo que será este enfrentamiento.

El otrora jugador colombiano, mencionó que la Selección Colombia debe imponer condiciones, ganar y así empezar con ‘pie derecho’ las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cómo palpita este partido?

“De verdad que todos los colombianos estamos en la expectativa de mirar ese gran partido que hizo nuestra Selección frente a Alemania, pues esperamos que ahora en la Eliminatoria se siga manteniendo ese proceso que hasta ahora es muy bueno con el profe Lorenzo y esperemos que tratemos de manejar la localía, porque es la que nos da la clasificación para el Mundial”.

Publicidad

¿Es clave seguir contando con los futbolistas de experiencia?

“Sí, porque los históricos de todas formas son los que comenzaron el proceso como en una época a comenzamos nosotros. Los colombianos tenemos que sentirnos muy orgullosos de ellos porque nos han representado muy bien. Uno en la vida no va a mirar lo malo, sino que tiene que mirar también las cosas buenas. James Rodríguez sabe que la Selección lo necesita y la idea no es de crítica, sino que al contrario, es un muchacho que ya no tiene esos 25, 26 años más, que tiene mucha experiencia. Yo lo pongo ahí como ejemplo, pero esto es para todos ellos. Nosotros lo que necesitamos de jugadores es que lleguen a la Selección maduros, que lleguen a aportar toda su experiencia que han vivido en el exterior para que así les puedan ayudar a los jóvenes”.

Muchos jugadores llegan con buen nivel y presente en sus clubes, ¿se verá reflejado en Selección?

“Todo esto también es importante, estos llamados así de jugadores que pasan por gran momento. La Selección es la que da la oportunidad a los jugadores que quieren ponerse esa camiseta y quieren mostrarle al país que aman. Entonces, eso es un buen aporte, eso es bueno porque el técnico así no está pensando tanto en esa rosca que a veces se maneja y no quieren dar la oportunidad de todo, que la camiseta de la Colombia es para todos los jugadores que salen y que aprovechan su buen momento en su club”.

Barranquilla, la 'casa' de la Selección

“Los colombianos están en la expectativa de la Selección. Usted sabe que cuando juega la 'tricolor' se paraliza Colombia. Todo el mundo está pendiente de ponerse esa camiseta. Yo soy uno de los que, cuando juega la Selección, así como a mí también, en alguna oportunidad me dieron satisfacción, me dieron gusto, los colombianos, así también yo me siento orgulloso de todos ellos. Entonces, lo que yo te puedo decir es que les deseo lo mejor".

Publicidad

¿Le gusta el proceso de Néstor Lorenzo?

“Sí, claro, me gusta porque es un técnico que ya ha vivido los procesos, lo ha vivido con Pékerman y lo hicieron bien. Hubo una época de la Selección que fue bastante buena con él. Entonces es un técnico que ya conoce nuestra idiosincrasia del fútbol colombiano. No ha cambiado nada. Juega siempre, que se vea un buen fútbol, un buen toque. Le está dando oportunidad a los jóvenes, y eso me parece excelente lo que está haciendo el propio juez”.

Adolfo 'Tren' Valencia con la Selección Colombia - Foto: Getty Images Getty Images

Su opinión de Luis Díaz..

“Sí, sí, es el jugador referente que tenemos nosotros. Los muchachos no tienen que quejarse de él, porque es muy profesional y lo está mostrando él, ahí en su club. Entonces, en este momento, con Luis Díaz y todos los otros que estén ahí, esperemos que Colombia pegue duro en el primer partido”.

No se pueden perder puntos al principio de la Eliminatorias...

“Yo creo que si Colombia este partido que tiene de local, tiene que ganarlo. Aquí no vale empate, nada de eso. Hay que ganar en Barranquilla, porque ya tenemos mucho tiempo que no vamos al Mundial. Tenemos que ya mirar que Colombia tiene que estar en el Mundial, con los jugadores que han salido. Tenemos como 50, 60 jugadores en el exterior. Es imposible que no convoquemos unos que nos puedan ayudar para que se haga un bien proceso y se vuelva a ver buen fútbol”.