Adolfo ‘Tren’ Valencia: “Nosotros también admiramos a la nueva generación de Selección Colombia”

Adolfo ‘Tren’ Valencia habló de todo, este sábado, en una charla con ‘Más allá del Deporte’, con Cristian Camacho.

Durante la entrevista el exjugador opinó del clásico español entre Barcelona y Real Madrid y que finalizó con marcador 3-1 a favor de los ‘merengues’.

“A Zidane siempre lo ha salvado el VAR, a Real Madrid lo han ayudado, es una jugada que no es clara, pero cuando se trata del VAR el Real siempre saca ventaja a los otros equipos”, dijo de entrada.

En otros temas se refirió a las dos generaciones más exitosas de la Selección Colombia , que son en la que él estuvo y la actual.

“La generación de nosotros, en su momento hicimos cosas importantes pero debemos admirar también porque nosotros abrimos las puertas y ellos las han aprovechado. Las dos generaciones han sido buenas, nosotros también los admiramos y ellos a nosotros. El respeto siempre está a todos, porque se han destacado y nos están representando bien”, agregó.

Por otra parte, el ‘Tren’ Valencia se refirió brevemente a su paso por el Bayern Múnich , por el fútbol europeo, donde se pudo destacar.

“Al Bayern le debo mucho, es un plus grande, se me abrieron las puertas, fui campeón e hice conocer ante el mundo. En Atlético de Madrid, siempre fue ese técnico que era Franz Beckenbauer, que me decía que jugara como en selección y me tenía confianza y eso ayuda a destacarse y rendir”, finalizó.