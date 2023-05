Agenda de futbolistas colombianos este fin de semana: una oportunidad más para brillar

Así como todos los fines de semana habrá acción en las distintas ligas del mundo, donde hay diferentes talentos colombianos que se destacan jornada tras jornada. Ahora, en la recta final de la temporada no será la excepción donde los futbolistas de nuestro país seguirán intentando dejar el nombre de Colombia en alto y así mantener la atención de Néstor Lorenzo.

De este modo, las grandes figuras de la 'tricolor' tendrán una oportunidad más para brillar junto a sus equipos, que se encuentran en los últimos compromisos de la campaña que está por terminar.

Aquí en Gol Caracol le contamos cómo está la agenda de futbolistas colombianos para este fin de semana que tendrán acción desde este viernes 12 de mayo, hasta el lunes 15.

Arqueros:

Álvaro Montero - Boyacá Chicó vs Millonarios (sábado 13 de mayo a las 6:20 p.m.)

Camilo Vargas – Guadalajara vs Atlas (domingo 14 de mayo a las 8:05 p.m.)

Devis Vásquez – Spezia vs. Milan (sábado 13 de mayo a las 8:00 a.m.)

Defensas:

Carlos Cuesta - Unión Saint-Gilloise vs Genk (domingo 14 de mayo a las 11:30 a.m.)

Daniel Muñoz - Unión Saint-Gilloise vs Genk (domingo 14 de mayo a las 11:30 a.m.)

Davinson Sánchez - Aston Villa vs Tottenham (sábado 13 de mayo a las 9:00 a.m)

Deiver Machado – fue titular, disputó 70 minutos y realizó una asitencia en la victoria 2-1 del Lens sobre Reims.

Jhon Lucumí - Bolonia vs Roma (domingo 14 de mayo a las 11:00 a.m.)

Juan David Mosquera – Portland Timbers vs Whitecaps (sábado 14 de mayo a las 9:30 p.m.)

Johan Mojica - Villlarreal vs Athletic (sábado 13 de mayo a las 11:30 a.m.)

Alexis Pérez – Giresunspor vs Fenerbahce (lunes 1 de mayo, a las 12:0 p.m.

Mediocampistas:

James Rodríguez - Salió de Olympiacos y es jugador libre

Dylan Borrero – LESIONADO

Jéfferson Lerma - Crystal Palace vs Bournemouth (sábado 13 de mayo a las 9:00 a.m.)

Juan Fernando Quintero (Junior FC) – Lesionado, sigue en recuperación

Nelson Palacio - Alianza Petrolera vs Atlético Nacional (domingo 14 de mayo a las 6:20 p.m.)

Kevin Castaño - fue titular y capitán en la victoria 1-2 de Águilas Doradas sobre Envigado.

Matheus Uribe - Porto vs Casa Pia (domingo 14 de mayo a las 2:30 p.m.)

Jorge Carrascal - CSKA Moscú vs Torpedo (sábado 13 de mayo a las 11:00 a.m.)

Delanteros:

Diego Valoyes – Talleres vs River Plate (domingo 14 de mayo a las 7:30 p.m.)

Falcao García – Real Betis vs. Rayo Vallecano (lunes 15 de mayo a las 2:00 p.m.

Jhon Arias – Fluminense vs Cuiabá (sábado 13 de mayo a las 4:30 p.m.)

Jhon Jáder Durán - Aston Villa vs Tottenham (sábado 13 de mayo a las 9:00 a.m)

Johan Carbonero (Racing Club) - LESIONADO

Rafael Santos Borre - Eintracht vs Mainz (sábado 13 de mayo a las 8:30 a.m.)

Luis Díaz - Leicester City vs. Liverpool (lunes 15 de mayo, a las 11:30 a.m.)