Agustín Julio: “Camilo Vargas debe ser el arquero titular de la Selección Colombia”

El inicio de las Eliminatorias Sudamericanas está cerca y varias son las bajas de la Selección Colombia. Entre las ausencias que tendrá el equipo dirigido por Carlos Queiroz se encuentra el guardameta titular, David Ospina, quien no pudo viajar desde Italia por el protocolo de bioseguridad del país europeo.

Las opciones para el arco nacional, de cara al duelo de este viernes frente a Venezuela, ahora son Camilo Vargas, Álvaro Montero, Aldair Quintana y Eder Chaux.

Precisamente, sobre David Ospina habló el exguardameta de la Selección Colombia, Agustín Julio, con GolCaracol.com.

¿Qué opinión le merece la ausencia de David Ospina en la Selección Colombia?

“David siempre ha sido un referente en la Selección desde hace más de diez años. Todos sabemos las condiciones de él, estamos acostumbrados a mirarlo como titular y tener un punto muy alto con él. Todos están esperando la oportunidad, estos ‘papayazos’ no se ven todos los días y nos toca empezar con pie derecho. Todos sabemos del potencial de nuestros arqueros, pero en la Selección es diferente”.

¿Cómo ve usted a los arqueros que llamó Carlos Queiroz en su convocatoria?

“Una cosa es estar en un club y otra en la Selección, el de más recorrido puede ser Camilo Vargas, Álvaro Montero no tiene muchos partidos en la Selección en este último ciclo; porque él no estuvo con José Pékerman. Hoy lo importante es que todos arropemos a cualquiera que juegue”.

¿Quién debe ser el arquero titular para usted?

“Camilo Vargas debe ser el arquero titular, es el único que juega en el exterior, eso es un plus, ha tenido más oportunidades que todos. Si hubiéramos tenido la oportunidad de ver a Álvaro Montero o a Eder Chaux en la Selección antes con más partidos fuera sido magnífico, pero no han tenido la cantidad de partidos que se requiere y no se sabe como vayan a reaccionar en la Selección”.

Por: Néstor Ibarra / @Nestoribarraram