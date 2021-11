Alberto Gamero: "Cristian 'Chicho' Arango le dará goles y sacrificio a la Selección Colombia"

"Me da una satisfacción, porque no lo viene haciendo bien desde ahora, lo hace desde el año pasado, no es un '10' clásico, es un media punta y va a aportar goles, sociedad y sacrificio a la hora de no tener el balón. Espero que esté feliz, ojalá nos dé una satisfacción a todo el pueblo colombiano", expresó Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, sobre el llamado a Cristian 'Chicho' Arango a la Selección Colombia.

El estratega habló, este viernes, en rueda de prensa previa al compromiso contra Deportes Tolima, de este domingo, a partir de las 6:05 de la tarde, y fue cuestionado por las últimas dos derrotas que sufrió su equipo.

"Nosotros, por haber perdido dos partidos, no quiere decir que estemos en una curva de descenso. Los oponentes también juegan y eso no significa que juguemos mal. El equipo está fuerte, estamos clasificados y queremos seguir ganando para llegar fuerte a los cuadrangulares", agregó.

Y añadió: "Trataremos de que, quienes tienen cuatro amarillas, como lo es Steven Vega y Fernando Uribe, puedan pagar su fecha de sanción en la jornada contra Alianza y puedan estar disponibles para el partido contra Nacional".

Otro de los puntos que ha sido tema en nuestro país en las más recientes semanas es la de los árbitros de la liga colombiana. Sobre eso, Gamero también habló.

"Me preocupa lo que hacen los jugadores, que se dejen expulsar por pelear y por dejarse llevar por el contrario y responder y querer agredir porque me respondieron, les inculco que necesito juego, ritmo de partido. He visto arbitrajes que me han gustado, no hay tantas faltas y eso es lo que queremos. He visto partidos de Wilmar Roldán y Andrés Rojas que dan mucho partido, no hay que meterse con ellos, ellos no me preocupan", concluyó.