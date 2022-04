Alberto Gamero y el presente de la Selección Colombia: "Estamos tristes, hay que seguir adelante"

"Todos estamos tristes, no hay que buscar culpables y estamos eliminados. Cuando no vas al Mundial, es porque hacemos cosas malas y hay que pasar el trago amargo. Cuando estemos en pleno Mundial, sentiremos que debíamos estar ahí, pero no hay que echarle más tierra a eso", expresó Alberto Gamero, en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', cuando le preguntaron por la eliminación de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.

Al entrenador de Millonarios le preguntaron por los posibles reemplazos para el vallecaucano, pese a no haber oficializado su salida del seleccionado colombiano, luego de la debacle de cara a la próxima cita mundialista.

"Nosotros no nos podemos meter en eso, pero técnicos colombianos hay. Está Luis Fernando compitiendo, extranjeros hay. Lo que necesitamos es que, el que venga, trate de cambiar lo que no se hizo y pensar en el otro mundial", añadió.

Más declaraciones de Alberto Gamero

¿Los entrenadores de Colombia perdieron credibilidad, por el trabajo de Reinaldo Rueda?

"No creo que perdimos credibilidad. El profesor Queiroz también quedó eliminado con Egipto, esos son los trabajos. Ahí está Suárez pensando en el repechaje y es colombiano. El que venga, lo que tiene que hacer es mejorar lo malo que se hizo".

¿Le gustaría ser entrenador de Colombia?

"Estoy trabajando tranquilamente, lo que más pueda. Si se presenta la oportunidad, lo miraremos y ahí se podrá decir si sí o si no. Todavía hay un entrenador en el cargo".

¿Cómo ve a Sudamérica para este Mundial?

"Nosotros, a nivel sudamericano, estamos muy bien representados. Argentina tiene un equipo muy unido, mucho más equipo, no depende de Messi. Todos corren y juegan. Lo mismo Tite, Brasil no solo se defiende con el balón, todos corren y juegan".