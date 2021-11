Alex Viveros: "La Selección Colombia siempre saca su rebeldía contra Brasil; ellos nos respetan"

"Para opinar con fundamento, hay que estar informado, haberlo vivido y/o conocer con profundidad sobre el tema", es una de las premisas que más se recalca, en el día a día, al momento de emitir un concepto. Por eso, aferrándonos a ello y en la previa del partido de la Selección Colombia contra Brasil, en Gol Caracol hablamos con Alexander Viveros.

El exfutbolista, que se desempeñaba como defensa, específicamente en la zona de lateral izquierdo, no solo jugó en clubes de nuestro país como Deportivo Cali, Independiente Medellín o Boyacá Chicó, sino que también vistió las camisetas de un par de equipos grandes brasileños: Cruzeiro y Fluminense, siendo el primer de estos, donde más brilló.

Asimismo, supo portar los colores del combinado nacional en 29 oportunidades, anotando un gol en la victoria 3-0 sobre Venezuela, el 4 de junio del 2000, en El Campín, y donde los autores de los otros dos tantos fueron Iván Ramiro Córdoba e Iván René Valenciano, en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002.

Eso sí, no fueron las únicas que disputó. También estuvo presente en las del camino a la Copa Mundo de Alemania 2006, siendo dirigido por el actual entrenador Reinaldo Rueda. De igual manera, jugó la Copa América 1999, que se desarrolló en Paraguay y donde la Selección Colombia alcanzó los cuartos de final, siendo eliminada por Chile.

Por último y no menos importante, enfrentó tres veces a Brasil. La primera ocasión fue igualdad 0-0, en El Campín, en el 2000; luego, en el mismo año, derrota 1-0, en el estadio Morumbi, del cual contó una imperdible anécdota; y, para finalizar, en el 2004, empate 0-0, en el estadio Rei Pelé, de los pocos puntos que Colombia ha sacado visitando a la 'canarinha'.

Esto nos contó y analizó Alexander Viveros, a pocas horas del crucial compromiso que la Selección Colombia afrontará este jueves, en la Arena de São Paulo, contra la 'verdeamarela', que llega invicta y con puntaje perfecto en condición de local, en estas Eliminatorias.

De paso, opinó de James Rodríguez, Falcao García, las sorpresas en la convocatoria y mucho más.

Por el cariño hacia Brasil, ¿El corazón está dividido o no?

"No, para nada (risas). Apoyando siempre a mi Selección Colombia. Además, tuve la oportunidad de jugar contra Brasil en dos Eliminatorias Sudamericanas y eso es espectacular. Son partidos diferentes y muy especiales. Uno nunca los olvida y siempre quedarán en la memoria como grandes experiencias."

¿Qué recuerdos hay, justamente, de esos enfrentamientos?

"El 0-0, en Maceió, fue muy parejo. El otro, lo perdimos en el último segundo. Lo peor es que, ese día, los hinchas tiraban las banderas de Brasil por lo bien que nosotros estábamos jugando. Hicimos un partidazo. La hinchada chifló a su propia selección. Sin embargo, en un tiro de esquina, nos lo ganaron con gol de Roque Júnior."

¿Qué tiene de especial enfrentar a Brasil?

"Sabemos de la capacidad futbolística e histórica de Brasil y, por obvias razones, uno quiere hacer la mejor presentación en esta clase de encuentros de alto nivel. Será un escenario interesante para que Colombia haga su mejor juego. En general, el colombiano tiene ese instinto de rebeldía frente a estos rivales. Si todo sale bien, se pueden hacer grandes cosas."

¿Será similar al 0-0 reciente en Barranquilla?

"Ese fue difícil, Brasil dominó en el primer tiempo y, para la segunda parte, Colombia tuvo rebeldía para atacar y lo pudo ganar. Ahora, en Brasil se vive una fiesta, la localía de ellos pesa y Colombia tendrá que soportar unos minutos iniciales duros. Si la 'tricolor' se hace fuerte y no ha recibido gol, puede sacar un buen resultado; ojalá el mejor de la historia en las Eliminatorias que sería ganar en Brasil."

Usted que jugó en Brasil y, en este momento se encuentra allá, ¿Cómo lo viven los brasileños?

"Para ellos, su primer clásico es Argentina, pero contra Colombia tienen algo especial, ya que quieren mucho al futbolista de nuestro país. Siempre lo han amado porque muchos hemos tenido la oportunidad de jugar en Brasil y dejamos huella como Freddy Rincón, Víctor Hugo Aristizabal, Harold Lozano, Faustino Asprilla, Gustavo Cuéllar, entre otros."

Además de ese amor y cariño, ¿Hay más sentimientos?

"Siempre ha habido ese cariño especial. Además, después del episodio de Chapecoense, lo que hizo Atlético Nacional para darle una despedida especial, unió más a los países. Ahora, después de Argentina que es su gran clásico, también tienen mucho respeto por la Selección Colombia. Al brasileño le gusta el jugador de nuestro país."

¿Cómo analiza el partido de este jueves?

"Brasil está en una posición cómoda, no tiene incertidumbre y sale a la cancha a disfrutar; es una fiesta para ellos. Tiene una ventaja amplia en la tabla y no sufre, va a gozarse el partido, en busca de un buen juego. Para Colombia es un partido importante. Ojalá se de la oportunidad de ganar o, en su defecto, sacar puntos."

Usted que los enfrentó y compartió con ellos, ¿Cuál es la filosofía del jugador brasileño?

"Se caracteriza por ser de los mejores del mundo, en gran medida porque el país es grande, folclórico y se respira fútbol las 24 horas. Por la cantidad de personas que hay, se acerca al gran número de jugadores que salen y eso les da la posibilidad de tener para escoger, sumado a su calidad técnica, profesionalismo y alegría en el juego."

Como exdefensor y conocedor de esa posición, ¿Cómo rearmar la zona defensiva ante tantas bajas y ausencias?

"Tenemos un técnico que preveé todas las circunstancias. Estamos en una etapa de inicio de temporada en Europa, donde la carga de partidos es grande. Por fortuna, la convocatoria es amplia y pueden hacer cinco cambios. Antes solo llamaban 23, hoy pueden llevar a 28 jugadores, dando alternativas y Colombia tiene futbolistas importantes para los reemplazos."

¿Se anima a dar nombres?

"Ante las bajas de Yerry Mina, Carlos Cuesta y Óscar Murillo, es el momento para cualquiera de los otros porque por eso los llevaron. Todos tienen que estar a la altura y enfrentarlo de la mejor manera. Creo que el elegido será Jhon Janer Lucumí y William Tesillo como centrales, acompañados de Yairo Moreno o Jhojan Mojica por izquierda."

¿Qué pierde Colombia con la salida de Falcao García?

"A un jugador que viene en racha goleadora. Todos conocemos el carácter y la presencia de él, dentro del grupo. El equipo y el hincha es feliz cuando Falcao está. Es un futbolista que, en la Selección, sea titular o suplente, da jerarquía y presencia. En mi concepto, es ese jugador que siempre debe estar en la Selección Colombia hasta que decida retirarse."

En la otra cara de la moneda, ¿Qué se gana con el regreso de James Rodríguez?

"Es extraordinario. Él es uno de los jugadores más históricos y, dentro de las dificultades que pasa en sus clubes, nadie le puede recriminar lo que ha hecho por la Selección. Siempre juega bien, dejando todo. Nos ha dado mucho y es el ícono. Cuando se pone la 'tricolor', rinde porque la lleva pegada. Es un excelente regreso y, por su jerarquía, lo necesitábamos."

Diego Valoyes es una de las novedades. Usted jugó en Talleres de Córdoba, ¿Qué tiene de especial este club?

"Más allá de nombres o clubes, los jugadores que convocaron fue porque hicieron bien las cosas. James estando en Catar, los hombres de la MLS, los de Arabia o China, todos tienen las mismas posibilidades. Valoyes se lo merece porque no solo ha brillado ahora, ha sido constante. De hecho, Sao Paulo intentó comprarlo a principio de año y eso habla bien."

¿Qué impacto tiene que convoquen a esta clase de jugadores?

"Lo bueno de esto es que el profesor Reinaldo Rueda, a quien conozco y es uno de mis padres en el fútbol, sé que mira a los 700 jugadores disponibles. Eso motiva a todos y le abre la ilusión a cada uno de lo los futbolistas colombianos, que estén en cualquier liga. Trabajarán con más energía y gran motivación."

¿Qué decir de su 'padre', Reinaldo Rueda?

"Lastimosamente, en las ocasiones que ha estado en la Selección Colombia, no ha podido iniciar una Eliminatoria de ceros, entonces siempre le ha tocado llegar en situaciones complejas y remar contra la corriente. Sin embargo, él es un entrenador de mucha categoría y sacará todo adelante. Tenemos para ir al Mundial de Catar 2022."

¿Se anima a dar un resultado?

"No (risas). El resultado perfecto es que Colombia no reciba gol. A partir de ahí, cualquier marcador será bueno. Después que no reciba, bien. Tendré la oportunidad de ver el partido en Brasil, así que lo disfrutaré mucho y espero celebrar en el templo del fútbol que es Brasil (risas)."

Con el nivel de David Ospina, difícil que nos hagan gol...

"Sí (risas). David llega en un excelente nivel, es garantía para todos y es un jugador que brilla, se destaca y es jerarquía en la Selección Colombia. Ahora, esperar porque en el fútbol no se puede preveer nada, pero ojalá que todo salga bien y como esperamos que sea."