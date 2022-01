Alexander Viveros: “Con Argentina hay que hacer un partido incómodo y que se manejen los espacios”

La Selección Colombia está próxima a jugarse uno de los partidos más importantes en el último tiempo, con miras a la clasificación del Mundial Catar 2022, que la tiene en el sexto lugar de la tabla con 17 puntos, con tres fechas por jugarse. El seleccionado de nuestro país se verá las caras este martes, a las 6:30 p.m., con Argentina, en un compromiso que llama la atención y que siempre tiene su picante.

En GolCaracol.com, tuvimos la palabra de un exjugador del combinado patrio como Alexander Viveros, quien le tocó jugar partidos de Eliminatorias Sudamericanas con 'los dientes apretados'.

“Es un partido supremamente difícil, creo que estamos con la soga al cuello, y la jerarquía de los muchachos puede servir para tratar de sacar un resultado positivo”, afirmó el caleño, de 44 años.

Algo que no es fácil de explicar son los 556 minutos que acumula el equipo que dirige Reinado Rueda sin poder convertir: “Son diferentes circunstancias, la puntería, la fortuna de los equipos rivales. No se le puede desmeritar en opciones de gol, por ejemplo, Perú tuvo una y la metió, Colombia no ha tenido ese toque que se necesita en el fútbol. No se le puede quitar a la Selección la actitud que ha tenido, uno como exjugador sabe que les está doliendo el 100% y ninguno en el país siente lo que ellos están sintiendo”.

Viveros, piensa que la fórmula para conseguir algo importante en el estadio Mario Alberto Kempes estará en ser muy inteligentes: “Creo que para lograr un buen resultado hay que hacer un partido largo, incómodo, que se manejen los espacios, que se sostenga primero el cero en el arco, ser cuidadoso, y cuando tengan las oportunidades ojalá se abra el arco”.

Los 28 compromisos que lleva la ‘albiceleste' sin perder no es algo que lo preocupe, como tampoco, la ausencia la gran figura del dos veces campeón del mundo.

“Están los mejores del país y los reemplazantes tienen su calidad, obviamente Messi marca la diferencia, están en un buen nivel, hace mucho tiempo tienen un gran invicto y ojalá como en la vieja época, donde se clasificó en Argentina”, remarcó el exfutbolista, campeón con Racing de Avellaneda en 2001.

Por el último, el vallecaucano tocó el tema de la fanaticada y lo ocurrido en el estadio Metropolitano, el viernes con el público: “El hincha tiene su derecho a estar triste, el país sufre, pero hay que reconocer el esfuerzo de los muchachos. Lo que pasó en Barranquilla después de los chiflidos son respetables, pero lo que no, es tirarles latas de cerveza a los jugadores, eso dejar mucho que desear”.