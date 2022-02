Alexandre Guimarães y el tema Reinaldo Rueda en Selección Colombia: "Hay que apoyarlo"

El recuerdo de Alexandre Guimarães en el fútbol colombiano dejó diferentes puntos de análisis y posturas, en especial, para dos de las hinchadas más representativas del país.

Para el segundo semestre del 2019, llegó al América de Cali, equipo con el cual salió campeón a fin de ese año, cuando superó al Junior de Barranquilla en la final y rompió una sequía de 11 años sin títulos de Liga para la ‘Mecha’.

Por esas cosas de la vida, en este caso del Covid-19, no continuó con el ‘escarlata’ en 2020. El tema económico fue trascendental ahí. Luego de una pequeña para, el nacido en Maceió, Brasil, con nacionalidad costarricense, volvió a Colombia para tomar las riendas de Atlético Nacional en reemplazo de Juan Carlos Osorio.

Con el ‘verdolaga’, no tuvo su mejor semestre y por mutuo acuerdo con las directivas, terminó su contrato a mitad del 2021, al no obtener los mejores resultados en la Liga-I y la Copa Libertadores.

Sin embargo, el exseleccionador de Costa Rica en los Mundiales de Corea y Japón 2002, y Alemania 2006, cuenta con una amplia experiencia en temas de dirigir naciones.

Así en Gol Caracol, dialogamos con Guimarães de la situación que pasa la Selección Colombia, que perdió con Perú y Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar 2022, y especialmente del momento de Reinaldo Rueda.

¿Cómo se puede explicar lo que le está ocurriendo a la Selección Colombia?

“El fútbol a veces tiene estas cuestiones incomprensibles, por más explicaciones que se intenten dar, uno no encuentra razones. Me parece que el cuerpo técnico ha probado funcionamientos, modelos, pero una selección con tanto poderío ofensivo no ha podido. Son de las cosas inexplicables que suceden en el fútbol”.

¿Qué cree que deba hacer Reinaldo Rueda para enderezar el rumbo?

“El entrenador es el que más debe creer y convencerse que hay posibilidades. Sí son más difíciles las opciones, pero mientras haya matemática de por medio, ahí está. El fútbol es así en el sentido que ganan el próximo partido y todo puede cambiar en el término emocional, ojalá eso pueda pasar con Colombia”.

¿Le gustaría dirigir el combinado patrio?

“Yo siempre he sido súper respetuoso con todos los colegas. A Reinaldo se le debe apoyar, falta este último tramo y todo el mundo debe estar apoyando para que ellos puedan salir adelante. No hay que hablar de eso”.

¿Qué es lo más importante que se deba aplicar para el futuro?

“Esa unión, el saber que aún les queda la oportunidad, y deben todavía como grupo cerrarse mucho más para estar totalmente inmunes al ruido que haya de afuera”.

¿Ha tenido ofertas para unirse a algún equipo y volvería al país?

“He estado cerca de algunas opciones de trabajo que me interesan, como digo yo, estas veces las bolas han pegado en el palo y no han entrado. Yo sigo viendo fútbol y como he estado en varios lugares, tengo que estar al tanto. Claro, si llega una oportunidad de Colombia, bienvenida sea”.