Alexis Mendoza: “Ningún jugador puede pensar que tiene el puesto asegurado; con Rueda no es así”

Alexis Mendoza tiene buenos recuerdos del seleccionado ‘Catracho’, al haber sido el entrenador que clasificó a Honduras a los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008. Asimismo, hizo parte del cuerpo técnico de Reinaldor Rueda, que estuvo en los Mundiales del 2010 y 2014.

Por eso, en la previa del partido preparatorio que enfrentará a la Selección Colombia y Honduras, el próximo domingo 16 de enero, en Estados Unidos, lo entrevistaron en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', para aclarar conceptos, conocer más de 'la H' y entender los objetivos de dicho juego.

“Las dos selecciones están necesitando hacer buenos partidos, uno más que otro. El presente de Colombia es mucho mejor, el de Honduras es más difícil por la posición de la tabla. Colombia debe reafirmar lo que viene haciendo el 'profe', cada vez hay más sorpresas de jugadores que no pueden ser llamados, por lesión o por COVID-19. Esperemos un partido muy agradable de mucho ritmo”, dijo el barranquillero.

Mendoza afirmó que habló con Reinaldo antes del viaje a Estados Unidos y lo notó tranquilo previo a las duras pruebas que se vienen.

“Lo escuché muy optimista, pero todo se traduce en el partido. Ojalá pueda poner en el campo lo que hace en los entrenamientos. No conversamos del tema del gol sino de cosas generales. Él está esperando que en este partido la Selección se reencuentre con jugadores nuevos, aunque la Eliminatoria es a otro precio”, enfatizó.

Además, reconoce que el duelo frente a los centroamericanos es importante para ver nuevas alternativas en víspera de los juegos con Perú y Argentina, respectivamente.

“Este fogueo es para los dos, los jugadores que están ahí saben que el 'profe' no se detuvo; ninguno puede pensar que tiene el puesto asegurado, con Rueda no es así. Le va a dar luz a Reinaldo de los reemplazos, jugadores que no puedan llegar, él va a estar evaluando con el cuerpo técnico, como él dice, al 500% y que ese nivel les alcance para los juegos de Eliminatoria”, aclaró.