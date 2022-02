Álvaro González Alzate: “Lo de Ricardo Gareca a la Selección Colombia es totalmente falso”

El nombre de Ricardo Gareca sonó en los recientes días con una posible llegada a la Selección Colombia, algo que desmintió Álvaro González Alzare, este miércoles.

El presidente de la Difútbol y vicepresidente de la FCF, tuvo una charla extensa con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y en esta se refirió a los rumores con el entrenador argentino.

Publicidad

“Totalmente falso, yo como dirigente deportivo de la FCF desmiento esas afirmaciones, porque ni el presidente de la FCF, ni el presidente de Difútbol, ni de la Dimayor han tocado ese tema, si no se ha tocado el tema de la continuidad o no de Reinaldo Rueda, menos se va a tocar temas así, me parece absurdo”, afirmó de entrada.

Publicidad

Por la misma línea, González Alzate mencionó que “me parece una falta de responsabilidad porque es poner en duda y tela de juicio a un técnico de otra selección que esta trabajando bien, me parece que no es ético, jamás se ha tocado ese tema por ningún dirigente”.