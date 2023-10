"Álvaro Montero ha hecho 'cola' en la selección; por jerarquía y experiencia debe estar con Ecuador"

La desconvocatoria de Camilo Vargas en la Selección Colombia, abrió el debate inmediato sobre quién debería tomar el lugar bajo los tres palos de la ‘tricolor’ en el duelo frente a Ecuador, este martes 17 de octubre. Y justamente para aclarar el panorama sobre este tema, Diego Rojas, entrenador de arqueros de Millonarios, charló con Gol Caracol, dándole la derecha a Álvaro Montero.

El preparador de goleros en el conjunto ‘embajador’ hizo memoria y recordó la fila que le ha tocado hacer al guardameta de 28 años hasta llegar a este punto: “Para mí, Álvaro ha hecho ‘cola’ en la Selección, cuando David Ospina no estuvo, Camilo Vargas era segundo y él (Montero) tercero, pero ahora se le dio la oportunidad”.

“Considero que por jerarquía, experiencia y ‘charretera’, Álvaro Montero debería ser el que custodie ese arco con Ecuador, es la persona más indicada. Además, ya tiene dos campeonatos con Millonarios y dos con Tolima”, complementó Diego Rojas en charla con Gol Caracol, enfatizando también en que el arquero de Millonarios ya se venía preparando para este momento, día a día, práctica a práctica y juego a juego con el ‘embajador’.

“Montero ya se venía preparando para eso, es de los primeros que llega a los entrenamientos a Millonarios; decía que tenía que estar ‘uno a’ para la selección, y yo sabía que posiblemente le iba a llegar la oportunidad. Álvaro se prepara bien, es exigente en el trabajo y yo considero que lo conozco un poco más, que le va a ir bien y responderá a todas las expectativas que la gente tiene con él”, afirmó el preparador de arqueros en Millonarios.

Álvaro Montero Getty Images

Publicidad

*Otras declaraciones:

El rival…

“Por sus características, Ecuador es un equipo complicado va a querer salir a batallar con todo y hay que tener un arquero de experiencia, de categoría, que tenga ‘cancha’, que maneje el juego aéreo y me parece que ahí Montero será importante; no creo que se va a amilanar contra ellos”.

Los puntos a mejorar…

“Tiene que mejorar el juego con las extremidades inferiores, con los pies, porque uno que lo analiza, en Tolima Álvaro fue de juego directo, de piso sacaba o la tiraba arriba. Aquí en Millonarios se le ha ido cambiando ese ADN porque se hace inicio de juego y se ha tratado de mejorarle esa parte. Él se está trabajando para eso, considero que debe dar el pase más rápido cuando le hacen devolución de un balón, a veces también controla muy largo y eso es lo que estamos viendo y trabajando, ejecutar más rápido la acción”.

Publicidad

El partido contra Ecuador, bajo los tres palos…

“Álvaro Montero tiene que estar muy atento, muy concentrado y leer muy bien las jugadas del partido, si lo hace así, no va a haber ningún problema. De igual manera, que no se exponga a estar afuera ni nada de esas cosas, cuando le toque estar de líbero que lo haga sin exagerar, leer bien la jugada y respaldar a sus compeñaoers, pero no creo que vaya a tener ningún problema”.