Álvaro Montero: "La Selección se ha caracterizado por intentar colocarle el ADN de nuestro país"

La Selección Colombia de mayores adelanta trabajos en la ciudad de Barranquilla con miras al compromiso de preparación del próximo 28 de enero frente a Estados Unidos, en territorio norteamericano. Uno de los citados por el director técnico Néstor Lorenzo fue Álvaro Montero , arquero de Millonarios.

El golero guajiro, de 27 años, fue uno de los integrantes de la 'tricolor' que dialogó este sábado con los medios de comunicación. De entrada, Montero Perales le envió un fraternal saludo a su colega David Ospina, quien se recupera de una intervención quirúrgica en uno de sus codos. El del 'embajador' se perfila como inicialista.

"De antemano mandarle un gran abrazo a David (Ospina) para que se mejore pronto, que seguramente las puertas están abiertas para nuestro referente en el arco, nos tocó a nosotros esa posibilidad en esa posición y hacer las cosas bien; trabajar bastante", dijo de entrada Álvaro Montero.

Cuando fue consultado que si la 'tricolor' tenía 'asegurado' la portería, que había buen material en cuanto a esa posición, Montero fue enfático en decir que "Colombia tiene grandes arqueros, eso ha sido algo culturalmente importante para nosotros, ha sido una posición en la que hemos estado bien capacitados, pero David (Ospina) es nuestro gran referente y lo que venimos detrás, hemos ido aprendiendo a medida que va pasando el tiempo; que se recupere pronto y que pueda estar con nosotros".

Otras declaraciones de Álvaro Montero:

*Para qué sirven este tipo de convocatorias

"Siempre competir a nivel de selección es importante para nuestro país que le gusta bastante el fútbol, para nuestro entrenador (Néstor Lorenzo) que tiene esa posibilidad de ver jugadores en una competencia; más allá, es medir tus capacidades, prepararte y acoplarte a la idea del entrenador, a esa idea de juego y a las variantes que se puedan brindar en el momento de juego".

*La competencia con José Luis Chunga, por el puesto

"En la posición de arquero y como en todas hay una competencia sana, todos los jugadores que llegamos a la Selección tienen la capacidad de estar aquí y tienen ese mérito; hay que trabajar bastante y eso es algo en lo que yo he confiado en toda mi carrera: prepararse bien, estar bien y estar disponible cuando me necesiten y, cuando no, también aportar para que todo salga de la mejor manera".

*Gran legión de la liga local...

"Seguro, eso es gratificante para nuestra liga, hay un crecimiento exponencial cuando hay jugadores de esa calidad en nuestra liga que pueden integrar la Selección de su país, eso eleva el nivel de responsabilidad que cada jugador adquirimos yendo a nuestros clubes y por ende que la liga mejore con nuestro rendimiento".

*La Eliminatoria y la posibilidad de pelearle el puesto a David Ospina

"Sí, hay que competir de la mejor manera, David es nuestro gran referente y pienso que ha marcado una época para nuestra generación del fútbol colombiano y nuestra posición que compartimos. Hay que esforzarse mucho, a trabajar bastante; si aparece la posibilidad hay que afrontarla y sino hay que trabajar mucho más".

*Lo diferente de ese nuevo proceso al anterior...

"El 'profe' (Néstor Lorenzo) está intentando acercar a todos esos jugadores que puedan tener ese rendimiento; la Selección siempre se ha caracterizado por intentar colocarle el ADN de nuestro país, de nuestra idiosincrasia; el sentir de ser colombiano, al estilo de juego del fútbol que mueve a tanta gente y da emoción".