Álvaro Montero: "Los que estamos acá en Selección Colombia tenemos capacidad, somos buenos"

Este martes se cumplió el segundo día del microciclo de arqueros de la Selección Colombia de mayores, en los primeros movimientos oficiales ya bajo la dirección técnica del profesor Néstor Lorenzo. Así están trabajando en Bogotá hombres como William Cuesta, del Tolima; Álvaro Montero , de Millonarios ; Kevin Mier, de Nacional ; y Juan Valencia, de Águilas Doradas.

Y en la apertura de puertas a los medios de comunicación, uno de los hombres que apareció para hablar con los periodistas fue Montero, de buena campaña con los 'embajadores' y que antes también ha tenido la oportunidad de portar los colores patrios.

"Como dijo el profe, somos los primeros convocados, entonces, se inicia una nueva etapa, una nueva preparación y ojala sea muy provechosa para todos", expresó inicialmente el guajiro, de 27 años.

Además de eso, Álvaro Montero también agregó que "para estar acá hay que ser un buen arquero. Si tú no tienes las capacidades de ser un buen arquero, pues no puedes estar aquí. Decirte específicamente el perfil, pues me queda un poco difícil. Lo que si te puedo decir es que todos los arqueros que estamos aquí y que seguramente van a estar en el proceso de Selección, tienen la capacidad y la confianza del cuerpo técnico sino, no lo llamarían".

Con tono firme, el guardameta de Millonarios también agregó que "eso hace parte del trabajo y más que nada aquí estamos para conocernos, para que la comisión conozca nuestras capacidades un poco más de cerca, ya que no están el día a día con los clubes y pues básicamente es eso. Hay que darle muy buena continuidad en los clubes que cada uno pertenecemos para poder estar aquí".

Además de eso, el corpulento futbolista también dio vista atrás y comentó sobre el significado que tuvo la no clasificación al Mundial Qatar 2022. "Tenemos que aumentar el nivel de exigencia, nos quedamos atrás un poco en no poder clasificar, algo que nos dolió bastante, entonces, pues nada, hay que iniciar de muy buena manera, hay que prepararse muy bien, y apostarle a eso siempre", finalizó.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

La Selección Colombia de mayores, en el debut del técnico Néstor Lorenzo, se enfrentará el próximo 24 de septiembre con su similar de Guatemala, en New Jersey. Y el 27 de septiembre, hará lo propio contra México, en Santa Clara, California.

Miguel Enrique París Gallego

Especial para GolCaracol.com

En Twitter: @SoyMiguelParis