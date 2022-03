Álvaro Montero sobre su vuelta a la Selección Colombia: "Mi ambición es ser el titular"

Álvaro Montero ha regresado a la lista de convocados para la Selección Colombia , que deberá afrontar los dos últimos partidos de Eliminatorias Sudamericanas contra Bolivia y Venezuela, con el objetivo de lograr la clasificación al Mundial de Catar.

El arquero guajiro, que está viviendo un gran presente en Millonarios, siendo el guardameta con más vallas invictas del fútbol colombiano, habló en rueda de prensa en la previa del partido contra Once Caldas, y se refirió a su llamado a la 'tricolor' y su rendimiento en el club 'embajador'.

¿Aspira a ser titular de la Selección Colombia?

“Gran parte de esa generación de jugadores está finalizando su etapa, entonces la nueva camada que está iniciando en este momento, son los que van a tomar las riendas de la Selección. En ese contexto, me he preparado siempre para afrontar la responsabilidad, intentando estar en buen nivel siempre, y obviamente ser titular es una ambición personal para mí”.

Varios años han pasado desde la última vez que un arquero de Millonarios fue convocado a la Selección ¿Qué significa eso para Álvaro Montero?

“No sabía ese dato en particular, que un arquero de Millonarios no hacía parte de la Selección desde hace un buen tiempo, y estoy contento por eso. Eso incrementa más la responsabilidad de entrar a la cancha y defender la camiseta de Millonarios”.

¿Cómo recibió el llamado de Reinaldo Rueda?

“Estaba descansando en casa, y una llamada hizo que me levantara de la cama, con mi familia, y luego me dieron la noticia de que estaba convocado. Me puse feliz”.

¿Cuál es el balance que hace acerca del rendimiento con Millonarios?

“Indudablemente, positivo. Se ha apostado por un proyecto deportivo que incluye muchos jugadores jóvenes, en un equipo que se está consolidando, en una realidad donde el fútbol que presenta Millonarios hace que ese tipo de jugadores se destaquen. Me han acompañado los resultados, que es importante y pienso que este grupo está con la ambición de conseguir el título, de dejar un legado en este club. Han sido diez partidos donde hemos mostrado varias facetas y hemos jugado de acuerdo a lo que quiere Gamero y a las ambiciones que tiene el club.”

¿Qué papel cree que tienen los arqueros del fútbol profesional colombiano?

“Enfatizo mucho en la cuestión del trabajo, porque son muy pequeños los detalles que diferencian a los arqueros. La mayoría tiene sus cualidades y virtudes, entonces en nuestra posición debemos ser muy constantes y atentos a cualquier posibilidad de mejora, para no estancarnos. Siempre hay que mirar esta posición con la ambición de ser mejor. En el mercado, los arqueros somos muy limitados, porque los únicos que salen del país son los que están marcando la diferencia, y ese rol suelen tenerlo los jugadores de otras posiciones.”

¿Cuál es la labor más difícil de ser un portero?

“Nosotros, los porteros, siempre tenemos que convivir con el error, tenemos que tener la capacidad de sobreponernos a los momentos difíciles de un partido. Se debe mostrar la fortaleza mental y física que uno tiene. Tenemos que tener la madurez de saber afrontar esos momentos y la determinación para que los errores no se vuelvan a cometer. “

¿Cómo ve a Colombia en los dos últimos encuentros?

“Tenemos que salir a ganar, sumar seis puntos sí o sí. Tenemos que aferrarnos a eso con espada y con cuchillo, a esa posibilidad que se nos puede dar, porque todo en el fútbol puede pasar. Yo soy optimista al 100% de que vamos a clasificar al Mundial, y más porque es el día de mi cumpleaños (risas)”.