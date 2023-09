Amaranto Perea: “La Selección Colombia quiere proponer en cada estadio, no meterse atrás”

La Selección Colombia está preparada para el partido de la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Por eso, este lunes, el asistente técnico de la ‘tricolor’, Amaranto Perea, atendió a la prensa previo al duelo contra Chile.

Para comenzar, el exjugador y ahora miembro del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en el combinado nacional, se refirió a lo que deben mejorar y hacer para conseguir un buen resultado.

“Al final cada partido evidentemente presenta un escenario completamente distinto, nosotros fuimos imprecisos en el primer tiempo contra Venezuela con la pelota, no circulamos bien y poder romper un bloque férreo que hicieron. Ahora, ante Chile será distinto, un equipo que salga más al ataque, encontraremos más espacios, pero creo que acertar un poco en movimientos y acertar con la pelota, ahí estará la clave, que fue lo que hicimos en el segundo tiempo”, dijo de entrada Amaranto Perea.

El asistente técnico de la Selección Colombia enfatizó en que el equipo está planificado para atacar, y que aunque jueguen de visitantes no piensan en defenderse.

Publicidad

“Nosotros queremos ir a cada estadio a proponer, difícilmente vas a ver un equipo que se mete atrás, esperando a lo que haga el rival, debemos tener la capacidad de adaptarnos al ritmo del partido”, aseguró.

Acá más declaraciones de Amaranto Perea:

*¿Habrá marca personal a Alexis Sánchez?

“Nosotros defensivamente no nos movemos por un jugador en específico, sino en una línea, complementar a estos jugadores en función del rival. Si está Alexis hay que tener ciertos cuidados con él porque es un futbolista de muchísima categoría, velocidad, buen remate y sabe competir en estos escenarios. Pero será el bloque, el concepto más a través de una línea o varias líneas que modificar para hacerle referencia, no lo hemos planteado de esa manera”.

Publicidad

*La Selección Colombia, lista para cualquier desafío durante el partido

“Quiero destacar muchos aspectos, en esta serie de partidos, con distintos rivales, creo que hemos sabido adaptarnos a los diferentes sistemas, selecciones, y hemos tenido mucha flexibilidad, nos ha tocado dentro del mismo partido cambiar posicionamientos. Más allá del plan que se ejecuta, en el tiempo que llevamos han sido capaces de absorber la información y sacar partidos complejos adelante, mañana será igual, en el partido de pronto modifican y debemos rápidamente adaptarnos, para mí ha sido clave para que el día de hoy se vean comportamientos que generan garantías. Los principales responsables son los futbolistas con su capacidad y han sabido adaptarse”.

*¿Cambiará mucho el once titular?

“Hemos intentado consolidar un grupo y es difícil garantizar que el once del partido pasado esté mañana, depende de muchos aspectos al final, hay pequeños detalles que pueden hacernos tomar la decisión que cambiamos a un jugador o lo mantenemos. Muchas veces los cambios no son porque el jugador jugó mal, sino también es por características del rival. Grandes cambios no habrá, pero hasta última hora tenemos un par de detalles que decidir, ojalá acertemos como siempre, porque preparamos un partido con las mejores decisiones”.

Celebración de la Selección Colombia luego de ganarle a Venezuela en el inicio de la Eliminatoria. JUAN BARRETO/AFP

*Un poco de análisis de Chile

“Es un equipo con necesidad de local, no esperamos un equipo atrás y que nosotros tengamos la iniciativa, debemos estar muy concentrados en defensa, juntos y nosotros con espacios a la espalda podríamos hacer daño. Pero estamos preparados cuando nos toque el control de la pelota, así que cualquiera de los dos escenarios lo hemos entrenado y preparado”.

*¿Cómo está James Rodríguez?

“James está bien, espectacular, la convivencia ha sido maravillosa, como cualquier jugador y más con lo que es James quisiera tener más minutos pero entiende que es importante que otros compañeros salieran, lo veo con mucha ilusión. Nos alegra mucho todo lo que ha venido integrándose al grupo, además continuamente está mandando mensajes de apoyo a sus compañeros, nos encanta. Querrá jugar como cualquier futbolista, pero en la convivencia lo veo enfocado”.

Publicidad

*Opinión de Richard Ríos

“Bien, es un futbolista que Néstor le veía cosas importantes, en el espacio corto se maneja bastante bien, técnicamente tiene bastantes cosas buenas, tiene su oportunidad y ya en una competencia oficial pueda demostrar el por qué ha sido llamado a Selección Colombia”.

*Juan Fernando Quintero está listo y disponible

“Juanfer al igual que James está esperando su momento, con ganas de jugar, esperemos en qué momento del partido es el adecuado para que entre y pueda ayudarnos. El partido te va mostrando cosas, por ahí estás esperando a que entren determinados jugadores pero el partido te lleva a decidir por otros. Está con muchas ganas y deseando tener minutos”.

*Preocupación por el mal estado de la cancha

“Quiero reiterar la preocupación que tenemos evidentemente por el estado de la cancha porque no genera garantías para una competencia como esta, no solamente para nosotros, sino también para ellos, es la integridad de todos los futbolistas. Nuestra FCF se ha comunicado con FIFA y Conmebol, expresando su preocupación, después ya nosotros no decidimos, según el estado de la cancha, adaptarnos a ella”.

Publicidad

*El estado de salud de los convocados

“El estado de salud es excepcional, excepto lo de Juan Guillermo Cuadrado, no solamente física sino mentalmente estamos en una forma bastante buena. Ojalá lo podamos expresar en el partido”.

*Mucho respeto por Chile

“Al rival absoluto respeto porque al final tienen muy buenos jugadores, con jerarquía y que el momento que van viviendo, el partido no será nada fácil, no pensamos en eso”.

*El reclamo de la FCF por el mal estado de la cancha del estadio Monumental de Chile

“Un reclamo, un estado de preocupación, los chilenos deberían tener también, es la seguridad e integridad d ellos futbolistas. La cancha a menos que se haya transformado, es un riesgo. A partir de ahí es lo que te puedo comentar, estamos preocupados que todo salga bien. Ya lo que haya manifestado la FCF los detalles no los tengo”.