Andrés Felipe Román es una de las gratas sorpresas de la Selección Colombia y el futbolista expresó estar “contento y con tranquilidad”, por el llamado a la ‘tricolor’.

En entrevista con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ el lateral derecho de Millonarios dio sus sensaciones de esta convocatoria.

“Estoy muy contento, creo que me da tranquilidad y alegría estar en esta convocatoria. Recién me enteré, sabía que estaba bloqueado pero no convocado, y ya cuando salió la lista fue la emoción y alegría”, afirmó de entrada.

Además, Román mencionó de las charlas y trabajos que hizo en el morfociclo con Reinaldo Rueda, en Bogotá.

“Si, uno habla de temas puntuales del juego, qué hacer, qué no, eso fue lo que hablamos con el profe, pero de verdad que estoy muy contento con este llamado. Cambia un poco con el club, son cosas diferentes, pero ojalá tengamos el espacio para podernos mostrar, es diferente. La diferencia es que acá es más intensidad con el balón, lo del ataque y más cosas”, contó.

Acá más declaraciones de Andrés Felipe Román:

*Los méritos para su llamado a Selección Colombia

“Creo que es entrenarme a full día a día y demostrar en los campeonatos, no dar nada por sentado y siempre dar lo mejor de mí”.

*Las palabras de Alberto Gamero

“El profe muy contento, hablamos esta mañana y está feliz como todo el plantel. Me dijo que hiciera lo que uno hace, que por algo lo llaman a uno, y que tengo las condiciones”.

*Si ha vuelto a hablar con Miguel Ángel Russo, quien lo dirigió en Millonarios y estuvo cerca de tenerlo en Boca Juniors

“Con el profe Russo no hemos tenido de nuevo la oportunidad de hablar, pero la verdad él siempre ha estado pendiente de mí”.