Andrés Reyes quiere brillar con la Selección Colombia: "Tengo motivación y quiero quedarme"

Luego del triunfo contra Venezuela por marcador de 1-0 en la ciudad de Fort Lauderdale (Estados Unidos) , la Selección Colombia ya prepara lo que será su último duelo preparatorio de este año.

Y en la previa del duelo contra México, se realizó la tradicional rueda de prensa que contó con la presencia del técnico argentino Néstor Lorenzo y dos jugadores del equipo nacional. Uno de ellos fue Andrés Reyes, quien compartió su alegría por hacer parte de este proceso.

"Para nadie es un secreto que el equipo tiene buenos jugadores en esta posición, pero es una competencia muy linda. Estar en esta convocatoria me da mucha motivación para luchar y mantenerme acá", comenzó diciendo.

Luego, Reyes habló sobre la oportunidad que podría tener Colombia de ganar la Copa América 2024, que se jugará en tierras norteamericanas .

"Creo que el proceso que ha llevado el profesor es muy bueno. Por eso, nos sentimos convencidos de que se puedan dar las cosas y trabajamos constante para que pueda lograr el objetivo de ganar la próxima Copa América", añadió.

Finalmente, habló del aprendizaje que ha tenido con New York Red Bulls de la MLS.

"Desde el momento que me fui de Colombia y llegué acá, sentí el cambio rápido porque el fútbol en Estados Unidos es un poco más físico, pero luego me adapté y empecé a tener más fluidez. Siento que la MLS me ha servido para ganar más experiencia", concluyó.

Vale recordar que el duelo de fogueo entre Colombia y México lo podrá seguir en Caracol Televisión y www.golcaracol.com desde las 7:00 p. m, cuando se moverá el baló en Los Angeles. La previa comenzará a las 6:30 p.m.

La Selección Colombia cierra el 2023 con un duelo de fogueo este sábado contra México. @FCFSeleccionCol

¿Cómo le fue a la Selección Colombia en los partidos que jugó en 2023 por las Eliminatorias del Mundial 2026?

En este 2023, los dirigidos por Néstor Lorenzo disputaron seis partidos y el balance fue bastante positivo, pues sacó tres victorias y otros tres empates. El camino mundialista inició en el mes de septiembre, cuando el equipo nacional superó a Venezuela por marcador de 1-0 en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.

Luego, Colombia pasó por una racha de tres empates que llegaron en sus respectivos duelos contra Chile, Uruguay y Ecuador. Entonces, el punto de quiebre llegó en la quinta fecha cuando Brasil visitó la ciudad de Barranquilla, que acompañó al elenco de Lorenzo en su victoria por marcador de 2-1 y en la que brilló Luis Díaz con dos golazos de cabeza .

Finalmente, la última fecha de las Eliminatorias en este año dejó otro triunfo para Díaz y compañía luego de un trabajado partido contra Paraguay, en el Estadio Defensores del Chaco, por resultado final de 0-1 con gol de Rafael Santos Borré.