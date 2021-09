Para la Selección Colombia se viene en el camino el duelo con su similar de Paraguay, en la ciudad de Asunción, y este sábado el entrenador Reinaldo Rueda tuvo un extenso contacto con los periodistas, en el que detalló algunas novedades con su grupo de jugadores.

Así, el vallecaucano confirmó la única baja que se presenta a horas del enfrentamiento con los guaraníes.

"Se hizo una práctica de entrenamiento con mayor énfasis en los jugadores que no actuaron o no hicieron los 90 minutos. En líneas generales, a excepción de Andrés Andrade, están en buenas condiciones. Andrés es el único que tenemos en departamento médico y no pudo realizar el entrenamiento", contó Rueda Rivera.

El DT de Colombia precisó de igual manera lo que le sucedió al jugador del registro de Nacional. Así agregó que "Andrés sufrió une esguince de tobillo, hoy justo después de esperar 48 horas, esperando que el hematoma bajara un poco, se determinó el esguince. No hay fisura, ni fractura. Tiene un poco de inflamación. Eso solo se podrá determinar con el transcurrir de los días".

El mediocampista jugó 45 minuto en el empate 1-1 con Bolivia en La Paz y dejó una buena impresión.

