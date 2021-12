Aquivaldo Mosquera: “Me gustaría tener un Téofilo Gutiérrez en Selección Colombia, pero más joven"

Aquivaldo Mosquera marcó una carrera llena de éxitos en el fútbol internacional, pero decidió no conformarse con esa experiencia dentro de los terrenos de juego, y se puso a estudiar, se preparó y en las últimas horas recibió su título como entrenador.

En charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el exfutbolista se refirió a la formación académica que tuvo, pero también tuvo tiempo para referirse a la ‘tricolor’.

“El profe ‘Rei’ es un maestro para hacer jugar equipos y selecciones, lastimosamente no ha tenido el tiempo para poder tenerla bien. Yo siento que vamos a ir al Mundial, estoy convencido de eso, pero se tienen que trabajar muchas cosas, encontrar un equipo que nos identifique y salga a ganar, en el fútbol internacional saben que tenemos buenos jugadores, pero en conjunto debemos mejorar, todo mi apoyo al profe Reinaldo Rueda y sé de las capacidades que tiene y tengo muchos amigos ahí que quiero que todo les salga bien”, afirmó de entrada.

Además, Mosquera se refirió a la “tarea” que tiene el estratega del combinado patrio para lo que se viene.

“Es más en el tema, porque los jugadores están listos y más en una Selección, siento yo que es lograr elegir el compañero exacto para ciertas posiciones, ahí tiene una tarea buena, Reinaldo”, agregó.

Por último, Aquivaldo Mosquera, aunque respeta y admira el juego de Teófilo Gutiérrez, mencionó que es mejor tener a jugadores más jóvenes: “La verdad me gustaría tener uno como Teo, pero más joven, así igual como Teo, porque la selección es una exigencia diferente, sé que Teo es un gran jugador, pero en este momento en la selección estaríamos perdiendo un poco por su estado físico, pero un Teo del 2014, sí”.

Publicidad



Acá más declaraciones de Aquivaldo Mosquera:

*Su formación académica

“Es algo que se tiene que hacer, yo creo que nosotros en Colombia nos acostumbramos a estar muy folclóricos, nos retiramos y ya éramos entrenadores, las cosas tienen que ir cambiando, van evolucionando y nos vamos quedando atrás. Hay que irse preparando luego del retiro, este es el primer paso, uno no se puede quedar con eso, hay que seguir estudiando para ser mejor en lo que quieres ser”.

*No solo quedarse con la experiencia como futbolistas

“El talento humano y más nosotros que tuvimos la posibilidad de ser futbolistas y estar en ese medio, tenemos una ventaja de haber estado ahí y sentir lo que se siente en el campo, pero con eso no alcanza, porque la planificación, entrenamientos, las edades, todo ese tema no lo sabíamos. Pienso que es un paso inmenso para todos nosotros y que recuperar ese talento humano que es bueno y podemos aportar muchas cosas en el fútbol”.

*Lo que hay que mejorar en el fútbol colombiano

“Yo siento que las cosas tienen que ir cambiando, y mejorando, el fútbol siempre está evolucionando y nos vamos quedando atrás y el fútbol colombiano es bueno, tenemos grandes jugadores pero nos hacen falta cosas y nosotros podemos aportar en formación, planificar, estar en el terreno de juego, ha sido bueno este paso que dimos”.

Publicidad

*El tiempo de formación académica

“Fueron 4 meses donde hicimos unas horas virtuales y el fin de semana desde el viernes hasta ayer lo hicimos presencial”.

*Tuvo oferta en el exterior, pero quiso quedarse en Colombia

“No tengo trabajo porque no he querido meterme en ningún club, tuve la oportunidad de ir a Pachuca, y decidí mejor estar acá en Colombia y ayudar. Los medios no me gustan mucho porque ustedes son los maestros de eso”.