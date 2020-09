Argentina 0 - Colombia 5: al 'Tren' Valencia le sirvió para pasar la noche con una recepcionista

Este sábado, nuevamente se volvió a hablar de la recordada goleada 0-5 de la Selección Colombia a su similar de Argentina, el 5 de septiembre de 1993, en el estadio Monumental de Buenos Aires. Y en las últimas horas, el medio 'Infobae' le hizo una extensa entrevista a Adolfo 'el Tren' Valencia, quien anotó uno de los goles del triunfo, mientras que Freddy Rincón y Faustino Asprilla completaron la victoria.

El nacido en Buenaventura, en Valle del Cauca, revivió momentos del partido, de la estrategia utilizada por el técnico Francisco Maturana y el ambiente caliente que se sintió antes, durante y después del duelo de la Eliminatoria al Mundial de USA 1994.

Sin embargo, 'Tren' Valencia revivió una apuesta que hizo con una empleada del hotel en el que se hospedó el seleccionado colombiano en ese entonces. Hubo festejo, licor y una noche inolvidable, según el otrora delantero de paso por Santa Fe, América, Bayern Múnich y Atlético de Madrid, entre otros.

"La apuesta fue con una recepcionista del hotel donde concentrábamos. La apuesta fue que si Argentina ganaba, yo la llevaba a cenar a un muy buen restaurante de Buenos Aires. En cambio, si triunfaba Colombia, yo veía qué hacía con ella. Finalmente, la mujer cumplió. Luego del encuentro, me dijo: ’Aquí estoy’. La pasé a buscar a las 21 junto con mi representante, Settimio Aloisio, que estaba en el país. Subimos a su coche Yaguar convertible negro. Comimos en un restaurante y fuimos a la oficina de Settimio. Estuvimos hasta largas horas de la madrugada tomando vino y nos bajamos dos botellas de whisky", relató el colombiano inicialmente.

Además, Valencia agregó que "no pudimos ir a otro lugar porque había mucha rabia de los simpatizantes argentinos y preferiblemente era mejor no estar en la calle. Aloisio me dijo: ’Debes tener mucho cuidado porque si te pillan te pueden linchar. Hay muchos argentinos envenenados’. Al final, amanecí en otro hotel diferente al de mis compañeros. Por la mañana, Settimio me llevó a la concentración y a las pocas horas, viajé a Múnich. Un linda historia…".

Una historia más allá de las canchas, contada por el recordado Adolfo Valencia, quien hizo parte de una de las historias más memorables del fútbol colombiano a nivel de selecciones.