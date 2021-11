Arnulfo Arias, entre el amor y los miles de kilómetros recorridos por seguir a la Selección Colombia

La Selección Colombia es el equipo de todos, que mueve fibras, nos lleva a la locura y hace sentir cosas inimiaginables cada vez que salta a una cancha. Por eso, en nuestro país es normal ver hinchas fervorosos e icónicos como el 'Cole', el 'Pulpito', entre otros tantos.

Cada uno tiene una historia que contar, llena de anécdotas, vivencias, ocurrencias, sueños y mucho más. Este es el caso de Arnulfo Arias, quien nunca pasa desapercibido, gracias a sus coloridas, estrambóticas y únicas bicicletas que él mismo a creador y adornado.

En ellas, una de la Selección Colombia y otra del Junior de Barranquilla, ha recorrido miles de kilómetros con el fin de seguir y apoyar a sus dos equipos más amados. Así se lo contó a Gol Caracol, dejando claro que ha sido producto de años y que espera seguir por un largo tiempo.

¿Cómo nace este amor por el Junior de Barranquilla?

"Esto viene de hace rato, cuando mi papá me traía al estadio. Desde ese momento, me enamoré de estos colores que no los cambio por nada. A uno le duele cuando anda mal, pero aún así hay que seguir y apoyarlo al máximo. Además, Junior nos ha dado muchas alegrías. Eso sí, siempre con algo de sufrimineto (risas) porque así es todo con el equipo."

¿Y la Selección Colombia? ¿Cuándo empezó a seguirla de esta manera?

"El amor por la Selección Colombia ha sido desde siempre (risas). Ya después busqué la manera de hacer algo diferente y ahí fue cuando todo empezó, con mis bicicletas. Tengo fe en que iremos al Mundial de Catar porque tenemos excelentes jugadores. Ojalá el director técnico Reinaldo Rueda encuentre, rápidamente, los resultados que se esperan."

¿Cuál jugador de la 'tricolor' sueña con conocer?

"Luis Díaz, Miguel Ángel Borja, Gustavo Cuéllar, Víctor Cantilla, pero, en especial, a 'Luchito'. Para mí, él es el mejor jugador que tenemos. De hecho, le vamos a ganar a Paraguay, con dos 'pepazos' de Díaz y otro lo hará Borja. Además, 'Cantillito' filtrará los pases. Ahí está la banda tiburona que nos va a dar alegrías este martes en el Metropolitano."

¿Cómo nació esa idea de pintar las bicicletas, armar el tiburón y demás?

"Ha sido de mucho sacrificio. Trabajo de forma independiente y lo que me gano, se lo voy metiendo a la bicicelta. Empecé pintándola, después le puse las banderas, luego fue el tiburón y ahí voy. Soy muy creativo con las cosas. De hecho, ya hice un remolque también y espero algún día dar la vuelta olímpica, montado en él, en el estadio."

¿Cuál ha sido la mayor locura que ha hecho por ver a la Selección?

"El solo hecho de venir al estadio en bicicelta desde Soledad, que son casi 15 kilómetros, ya es una locura (risas). Pero, para mí, eso es lo máximo. Algunos me critican en las calles y no les gusta lo que hago, pero los invito a vivir en paz y aplaudir al rival. Claro, también hay otros que se toman fotos conmigo, reconocen lo que hago y les gusta bastante."

Ya tiene la bicicelta del Junior y de la Selección Colombia, ¿Se vienen más?

"Yo soy hincha de otro equipo y es el Real Madrid. Quiero hacer una con los colores del club de España. Esa será blanca y también se le hará su mascota o algo que represente al equipo. Además, una primicia y es que se viene la familia completa porque habrá un tiburoncito y una tiburona que acompañarán al que ya tengo en las otras bicicletas (risas)."

Habló de Borja, Díaz, Cantillo, Cuéllar, por ahí estará Teófilo Gutiérrez, pero, ¿Cuál es el jugador que más le ha gustado de la Selección Colombia?

"Falcao García. Para mí, es el más icónico. Él ya es historia pura en la Selección Colombia. Ni el mismo 'Pibe' Valderrama, con toda su fama, le dio tanta gloria a nuestro fútbol. Eso se debe reconocer, aplaudir, destacar y valorar. Falcao siempre le pone mucho amor a la camiseta y eso, para mí, es ser profesional. Muchos deberían seguir su ejemplo."