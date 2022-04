Arturo Reyes y la Selección Colombia: “Si hay alguien que conoce el fútbol de acá soy yo”

Arturo Reyes es uno de los nombres que algunos han puesto en la ‘carpeta’ de la Selección Colombia, y sobre esta posibilidad el propio entrenador habló del tema.

“Dirigir a la Selección es una distinción, es lo máximo para los entrenadores colombianos y no se le puede decir que no, pero creo que los tiempos no los veo tan claros, porque estamos a la espera de encontrar una posibilidad”, afirmó de entrada el estratega en charla con ‘De fútbol se habla así’ de ‘DirecTV Sports’.

Publicidad

Eso sí, Reyes recordó cuando le tocó dirigir a la ‘tricolor’ de mayores en algunos encuentros preparatorios.

Publicidad

“Fue una grata experiencia. Las cosas salieron bien solo que yo tenía claro que yo era el entrenador de la Sub-20 y mi propósito era llevarla a un Mundial, y una vez terminaron esos cuatro partidos, seguimos en la tarea”, agregó.

Acá más declaraciones de Arturo Reyes:

Publicidad

*Su conocimiento del fútbol colombiano

"Voy a decir algo que no debería decir, pero me voy a atrever, he tenido la posibilidad de dirigir grandes jugadores en la Selección de mayores y tengo en mi cabeza una gran cantidad de futbolistas de todas las edades. Si hay alguien que conoce a todo el fútbol colombiano soy yo. A mi parecer dirigir a estos jugadores es muy fácil, hay que dejarlos ser. Hay unas responsabilidades, pero en Selección sinceramente es fácil”.

Publicidad

*Luis Díaz

Publicidad

"Una de las grandes cualidades que tiene ‘Lucho’ es la facilidad con la que se adapta. Lo vi en la Selección Colombia sub-20 de Barranquilla y hacía cosas impresionantes. Él no tiene techo y está feliz, se le nota, porque va a seguir mejorando y los jugadores que tiene al lado lo van a hacer crecer”.

*El talento de Daniel Ruiz

Publicidad

​"Yo a Daniel lo tuve en Selección Colombia y es un jugador que tiene un fútbol alegre y está en pleno crecimiento, él no tiene techo y está siendo bien dirigido. Lo tiene todo para ser importante en la de mayores y la verdad no tengo duda que en poco tiempo lo vamos a tener en el fútbol internacional”.