Así analizó el VAR el posible penal contra Luis Díaz: "No pasa nada, se deja caer"

"No lo toca, no pasa nada. No pasa nada, se deja caer", fue el análisis del posible penal contra Luis Díaz por parte del VAR, en Colombia vs. Paraguay, del pasado martes, en las Eliminatorias Sudamericanas.

Corrían 14 minutos del compromiso que se disputó en el estadio Metropolitano de Barranquilla, cuando el guajiro intentó driblar a un par de defensores 'guaraníes' y terminó cayendo al césped.

Se pidió pena máxima, pero el juez central Facundo Tello señaló en primera instancia saque de portería, lo que fue ratificado por sus compañeros del video arbitraje.

"Todo chequeado, puedes reanudar. Perfecta decisión", agregaron durante el análisis de la acción.

El gol nunca llegó al partido y el marcador terminó 0-0, Colombia quedó cuarta en la tabla de posiciones con 17 unidades y ahora enfrentará a Perú y Argentina, en la siguiente doble jornada del camino a Catar 2022, el 27 de enero y 2 de febrero del próximo año, respectivamente.

