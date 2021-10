Así analizó el VAR la posible tarjeta roja de Juan Guillermo Cuadrado, en el Uruguay vs. Colombia

Juan Guillermo Cuadrado cometió lo que parecía una dura falta contra los uruguayos, este jueves, pero el VAR desestimó la gravedad de la acción y así se lo indicó al juez central Jesús Valenzuela.

El central venezolano escuchó a sus compañeros y no le mostró tarjeta roja a 'El Panita', quien siguió jugando en el compromiso que finalizó 0-0, en el Gran Parque Central, de Montevideo.

Esta fue la charla que tuvieron en el VAR:

AVAR: Cuidado el brazo ahí

VAR: A ver, vamos a ver.

AVAR: Tranquilo, haz tu chequeo.

VAR: Vamos a ver ahí, en el momento del contacto.

VAR: Él hace un movimiento.

AVAR: Él tenía posesión.

VAR: Vamos a verla.

AVAR: Él tenía posición, ve que el jugador celeste se acerca, levanta el brazo y hace un movimiento.

VAR: Hace un movimiento y golpea, vamos a ver el punto de contacto ahí, puede hacer un acercamiento con una cámara (...) Lo pega, lo golpea. Vamos a ver la posición del árbitro.

AVAR: Estamos chequeando Jesús.

VAR: Posición del árbitro en el golpe, ahí, para mí no lo aprecia a la hora que golpea. Que no reanude. Listo, vamos a ver. No es de lleno el golpe, no es de lleno y tampoco la intensidad no es alta, no hay un movimiento.

VAR: Jesús, podemos reanudar, todo chequeado.