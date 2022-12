Así avanza el tema de la contratación de Carlos Queiroz como técnico de Colombia

Finalizando la presente semana, se realizará la reunión entre los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol y el entrenador portugués, en la actualidad al frente de la Selección de Irán.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, viajará a Dubái para dialogar con el portugués Carlos Queiroz, principal candidato para asumir como seleccionador de Colombia, informaron este martes medios locales.

El lusitano es el más serio aspirante a reemplazar al argentino José Pekerman, que estuvo al frente de la selección colombiana desde febrero de 2012 hasta julio de 2018 cuando la Tricolor quedó eliminada del Mundial de Rusia en octavos de final.

Luego de jugar seis años como profesional, Queiroz se retiró para comenzar su carrera como entrenador.

Ha dirigido las selecciones sub'16 y sub'20 de Portugal, con la que ganó el Mundial de esa categoría y de la que hicieron parte Luis Figo, Fernando Couto y Rui Costa, entre otros futbolistas.

Su paso a la selección absoluta no se hizo esperar, pero no fue exitoso porque no logró clasificar a Portugal al Mundial de Estados Unidos 1994 y eso significó su despido.

Al mando de selecciones absolutas, sus principales logros han sido clasificar a Sudáfrica al Mundial de Corea y Japón 2002, a Portugal al de Sudáfrica 2010 y a Irán a los de Brasil 2014 y Rusia 2018.

También ha dirigido equipos como Real Madrid, Sporting de Lisboa, Metro Stars de Nueva York y el Nagoya Grampus japonés.