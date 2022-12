"Así James Rodríguez no esté jugando en Europa, viene y da lo mejor con la Selección Colombia"

James Rodríguez es noticia desde que se anunció su desconvocatoria de la Selección Colombia para los juegos de las Eliminatorias Sudamericanas, contra Perú y Argentina, así como de la Copa América.

Las voces no han dejado de 'llover' sobre lo ocurrido con el '10' del combinado patrio. Ahora, Juan Carlos Ramírez, exjugador de la 'tricolor', fue contactado por GolCaracol.com para que diera su opinión frente al tema.

Cabe recordar que, Ramírez Ayala vistió la camiseta de Colombia en la Copa América 2001, única edición del certamen en la que nuestra selección se ha quedado con el trofeo del campeonato.

Además, disputó el torneo de selecciones en el año 1999, en Paraguay, donde los 'cafeteros' llegaron a cuartos de final. También jugó las Eliminatorias a los mundiales de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006.

¿Cómo ve el presente de los convocados por Reinaldo Rueda?

“Los jugadores que han venido de Europa han tenido un rendimiento importante y esperamos que con la Selección Colombia puedan dar lo mejor y se puedan sumir los tres puntos en las Eliminatorias".

La situación de James Rodríguez no es nada fácil...

"Es un tema complicado, James siempre ha sido un ídolo en la Selección Colombia. Así no esté jugando mucho en Europa, siempre que viene da lo mejor, pero hay que darle la derecha al profe Reinaldo Rueda y si ellos asumen que Rodríguez no está en condiciones de competir, lo más sano es que no esté. En el caso personal, él se debe sentir incómodo, porque se ganó su puesto y no estar le dolerá, pero hay que respetar las decisiones del cuerpo técnico".

¿Edwin Cardona es el reemplazante ideal para el '10'?

"En el puesto habitual de James, Edwin siempre ha estado a la 'sombra', por así decirlo. Ha actuado, pero está esperando la oportunidad siempre, aunque haya aportado muchísimo. Me pareció injusto que no lo llevaran al Mundial Rusia 2018, porque estuvo en muchos partidos de las Eliminatorias".

Varias bajas tiene la 'tricolor' para enfrentar la doble fecha de Eliminatoria...

"Reinaldo encontrará a los jugadores ideales para que jueguen lo mejor posible contra Perú y Argentina, sé que él está estudiando hasta el más mínimo detalle de los rivales y las fortalezas propias".

Rueda Rivera lo tuvo a usted en la Selección Colombia, ¿Qué suele decirle a los jugadores para preparar los partidos?

"El 'profe' es una persona muy preparada. Programa todas sus sesiones, la parte estratégica, el video análisis, él no deja nada al azar, va a llenar de información a los jugadores para que cuando les toque jugar ganen el partido".