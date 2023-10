Así es Yaser Asprilla, presente y futuro de la Selección Colombia: semblanza en la voz de sus papás

Oriundo de Bajo Baudó, en Chocó; el 19 de noviembre de 2003 nació Yaser Asprilla, uno de los grandes prospectos en el fútbol colombiano, además de ser el más grande orgullo de sus padres, quienes, en charla con Gol Caracol, detallaron los inicios del centrocampista, su faceta fuera de los terrenos de juego y lo que ha sido su convocatoria a la Selección Colombia.

Ahora, convocado al combinado ‘tricolor’ para la doble jornada eliminatoria contra Uruguay y Ecuador, Yaser es motivo de orgullo y felicidad para Macario Asprilla y Marly Martínez, una pareja que hoy por hoy no solo destaca el gran profesionalismo del joven, sino también su gran vocación como hijo, hermano y hasta amigo. ¡Crack dentro y fuera de las canchas!

“La convocatoria la recibimos muy bien, muy contentos y felices; nosotros como papás y familiares de Yaser estamos agradecidos con la directiva de la Selección Colombia y el señor Néstor Lorenzo por tenerlo en cuenta para poder representar a nuestro país”, fueron las palabras del padre del joven futbolista.

Yaser Asprilla, en el entrenamiento de la Selección Colombia Federación Colombiana de Fútbol

De todas maneras, no todo ha sido color de rosa para el ‘cafetero’, quien no fue tenido en cuenta en la convocatoria pasada, pero, según su madre, fue tomado con la mayor calma de todas: “Cuando Yaser se quedó fuera de la convocatoria pasada, él lo tomó de la mejor manera; siempre ha sabido que los tiempos de Dios son perfectos, no son ni antes ni después. Sin embargo, ahora que es llamado, la verdad es algo que no sorprende”.

“Eso era de verse, y no lo digo porque sea nuestro hijo, pero Yaser ha sido un jugador que desde niño que ha sido un futbolista destacado, diferente, e independientemente, así fuera hijo de otra persona, resaltaríamos ese talento que él tiene porque es algo que se lo ha ganado a pulso”, complementó Marly Martínez.

*Otras declaraciones:

¿Le ‘ponen’ los pies en la tierra a Yaser?

“Nosotros hemos hablamos mucho con él constantemente, como papás y él como futbolista profesional, sabemos que es un chico muy joven, está empezando un proceso en el tema deportivo y lo ha ido llevando muy calmadamente”.

Sus inicios…

“Lo más difícil fue cuando él estaba en la etapa más pequeño en Envigado, que no podíamos venir constantemente a visitarlo, pero él sabía que siempre estábamos allí desde un principio, no solo ahora que está en lo alto; siempre ha estado ahí su familia”.

Yaser Asprilla fuera de las canchas…

“Es un gran hijo, gran hermano, es un personaje dentro de la cancha y fuera de ella. Es excepcional, como persona se sobrepasa, como amigo ni qué decir, como hermano súper y como hijo... hay inconvenientes como en toda familia, pero siempre ha sido muy buen hijo, Dios en esa etapa de ser papás nos premió muy bien, porque a pesar de ser humildes, siempre hemos estado como familia”.