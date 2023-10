¡Bajadón de caña a James Rodríguez!: "Sus mejores tiempo ya pasaron"

Colombia se prepara para enfrentar la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 contra Uruguay en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Allí, jugadores como Federico Valverde, Luis Díaz o James Rodríguez tendrán que demostrar de que están hechos.

Sin embargo, este último ha sido objeto de varias críticas debido a distintos de sus pasos 'fugases' en sus último clubes. Este es el caso de Julio Comesaña, quien habló del zurdo.

"Cuando James saque a Colombia del apuro, entonces vendrán los aplausos. James debe entender que sus mejores tiempos pasaron, en este momento debe estar al servicio de la Selección, no al contrario", aseguró en declaraciones recogidas por el Diario AS.

Igualmente, el uruguayo aseguró que James está en la convocatoria de la Selección Colombia constantemente no porque sea amigo de Néstor Lorenzo, sino por su rendimiento en los terrenos de juego. "No creo que Lorenzo traiga a James porque es amigo de él, o porque quiera ayudar a que lo vendan, ya lo han vendido mil veces. Él espera que James, en algún momento de los partidos, cuando el trámite del juego ya haya hecho un desgaste y Colombia no encuentra la claridad, de alguna manera de la sensación de que algo puede pasar", indicó.

James Rodríguez y un festejo de gol contra Corea del Sur, en duelo de fogueo. Foto: Twitter @FCFSeleccionCol

James Rodríguez ha sabido destacarse en varias de las categorías de la Selección Colombia. El cucuteño cuenta con once partidos disputado, y tres goles con la Selección Sub-17. En cuanto a la Sub-20, el '10' jugó seis partidos marcando 3 anotaciones. En cuanto a la Selección Absoluta, James tiene 92 partidos disputados y 26 goles, además del reconocimiento de haber sido el goleador del Mundial de Brasil 2014 en donde anotó en seis ocasiones y fue uno de los jugadores claves para llevar al combinado nacional hasta los cuartos de final.

Hora y dónde ver el partido entre la Selección Colombia contra Uruguay

El enfrentamiento entre la Selección Colombia y Uruguay estará disponible EN VIVO este jueves a través de Gol Caracol y en su sitio web www.golcaracol.com. La cobertura comenzará a las 2:30 de la tarde con información previa, y a las 3:30 de la tarde comenzará la transmisión del partido en el estadio Metropolitano. Además, en nuestra página web www.golcaracol.com, podrás acceder al minuto a minuto del partido, estadísticas destacadas, los goles, momentos sobresalientes del juego y las reacciones posteriores a este emocionante compromiso internacional.