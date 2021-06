"Brasil será la prueba más grande para Colombia, tanto por el rival como por sus propias falencias"

Prueba de fuego para la Selección Colombia. A pesar de haber empezado ganando, en la Copa América, contra Ecuador, en sus siguientes presentaciones dejó más dudas que certezas, empatando sin goles frente a Venezuela y perdiendo con Perú.

Dichos resultados, tienen en la cuerda floja a la 'tricolor', que deberá jugarse la clasificación a cuartos de final, enfrentando a la anfitriona y todopoderosa, selección de Brasil, en el estadio Olímpico Nilton Santos, de la ciudad de Río de Janeiro.

Por eso, para analizar dicho compromiso, en Gol Caracol hablamos con el exfutbolista León Darío Muñoz, quien jugara en el fútbol brasileño, entre 2001 y 2007, vistiendo las camisetas de clubes como Palmeiras, Coritiba y Paulista.

¿Cómo se imagina el desarrollo del partido?

"Va ser la prueba más grande para Colombia. Brasil está viviendo un momento extraordinario. Así lo reflejan los resultados y además, tiene a Neymar. Es un equipo ordenado y fuerte en cada una de sus líneas. Colombia tendrá un partido difícil, no solo por el rival, sino porque también ha demostrado falencias"

¿A qué debilidades se refiere?

"En ataque y en generación de juego, en especial, por el costado izquierdo. Ojalá corrijan porque este tipo de compromisos se prestan para marcar historia y demostrar que Colombia tiene jugadores de peso. En el juego frente a Perú, a la 'tricolor' se le vio mal parada y con muchas dificultades. Esperar que se obtenga un buen resultado"

Entre las aspectos a corregir, habló del ataque, ¿a qué se debe la falta de gol?

"En cuanto a la definición, no entiendo por qué nuestros delanteros optan solo por pegarle duro al balón y ya. Así no debe ser. La efectividad no es proporcional a qué tan duro se le da a la pelota. Hay que apuntar al arco, analizar y tomar la mejor decisión, que no siempre es un zapatazo, puede ser darle con colocación"

Además de lo expuesto, ¿existe alguna razón extrafutbolística que pueda estar afectando a los delanteros?

"Duván, Muriel, Santos Borré, Borja y Morelos son grandes futbolistas. Sin embargo, al estar frente al arco, no definen como jugadores de Selección. Se les ve ansiosos y como jugadores sin experiencia. En la 'tricolor', se deben aprovechar las ocasiones, ser efectivo y tener frialdad. Un delantero se conoce por su definición y eso no se ha visto"

¿Hace falta quién cree las ocasiones?

"Cuando llegan los malos resultados, ahí sí la gente pide a James o Quintero. Pero no debe ser así. Independientemente de si se gana o no, los jugadores de talento siempre harán falta y nunca se deben dejar por fuera. Ahora, cuestionan al 'profe' Rueda, pero si ya estuvieran clasificados, nadie diría nada. Eso sí, los futbolistas talentosos siempre marcarán la diferencia"

Usted jugó en Brasil, por años. ¿Cuál es la filosofía de este fútbol que aún mantienen?

"Antes, los jugadores brasileños eran mejores y más talentosos. Pero eso no quita que esta selección de Brasil es buena en lo físico y ordenada en lo táctico. Nunca se desespera, tiene el control del balón, desgasta al rival, genera opciones con sus laterales. Además, tiene individualidades importantes, sin depender de ellas, en su totalidad"

Con todas esas virtudes que resalta, ¿cómo hacerle daño a Brasil?

"Quitándole la pelota y siendo ordenado en defensa. Si le dan espacios, se pierde. Colombia tiene que estar concentrada e intentar anotarle, siendo efectiva. Hay que controlar el juego, neutralizar a Neymar y a sus laterales, que son las mayores fortalezas. Ahí se puede marcar la diferencia"

Hablando de los laterales, ¿qué opina de la decisión de Reinaldo Rueda de no llevar alguno por izquierda?

"Los laterales son parte fundamental. William Tesillo no es lateral, es central. Mismo caso con Stefan Medina. Solo se está improvisando. Desde que no está Zúñiga, no volvimos a tener laterales que dieran garantías. La pregunta es, ¿por qué no hay? ¿No los trabajan en las inferiores? Factores que antes eran prioridad en Colombia, ya no lo son"

¿Se anima a dar algún resultado?

"Espero que sea empate (risas)"

En conclusión, ¿cómo analiza el inicio de la 'era Rueda'?

"Empezó bien. Ganar en las Eliminatorias es importante. Esta Copa América, sin público y tan apresurada, es más vista como una preparación para conocer a los jugadores y darse cuenta de cuáles están para la Selección Colombia. El enfoque y los resultados se deben obtener en las Eliminatorias, que es el torneo importante"