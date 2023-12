Brayan Vera: "No tengo nada que venir a demostrar a la Selección Colombia, tengo mente positiva"

La Selección Colombia se medirá en los próximos días contra Venezuela y México como preparación y para probar jugadores distintos y ver caras nuevas . Uno de los convocados por Néstor Lorenzo es Brayan Vera, quien este martes habló en rueda de prensa sobre esta doble fecha de fogueo para la 'tricolor'.

De entrada, el jugador del Real Salt Lake dejó ver su emoción por ser llamado al combinado patrio. "Estoy muy contento por esta oportunidad que se dio y que se me brinda. Ahora lo importante es entrenar y pararnos bien para esos dos partidos que se vienen", expresó el antioqueño.

A renglón seguido, Vera justificó su llamado, puesto que "este es uno de los mejores años que he tenido y estoy muy contento por lo que he hecho".

Luego, el jugador hizo referencia a la posición dentro del campo que le ha designado el DT argentino. "Me están poniendo de central, ahí es donde podría jugar. De lateral también me he sentido bien, donde él me quiera poner está perfecto", reveló el futbolista de 24 años.

Otras declaraciones de Brayan Vera:

Sobre la MLS

"Últimamente ha crecido mucho, tiene buen ritmo de juego, es muy intensa y tuve la habilidad de adaptarme lo más rápido posible a esa liga".

Ha hecho golazos en la MLS, ¿qué sentiría si anota con la 'tricolor'?

"Es un sueño para mí venir acá y si en algún momento tengo la posibilidad de anotar un gol, creo que va a ser el momento más lindo de mi vida".

Sobres los jugadores convocados de la MLS

"Cada jugador que vino de allá hizo una buena temporada. Creemos que merecemos la oportunidad".

¿Cómo está el grupo?

"Apenas nos estamos conociendo algunos, tengo viejos amigos acá también y hay varios que apenas estoy aprendiendo a conocer un poco, vamos paso a paso".

Sus sensaciones

"Vengo con una mentalidad positiva de poder ayudar a la Selección Colombia. No tengo que venir a demostrar nada porque ellos ya saben lo que yo puedo hacer y simplemente es demostrarme a mí mismo y qué puedo mejorar".

Colombia no ha perdido en el 2023...

"Es muy importante el invicto de la Selección, pero pues vamos a ir con la mentalidad de ganar, no importa si es amistoso, queremos ganar".

Diferencias entre la MLS y el fútbol colombiano

"La MLS es un poco más intensa y el fútbol colombiano es un poco más de pausa para la tenencia de la pelota. Acá es más de técnica y allá es más complejo lo físico".

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

La 'tricolor' se medirá contra Venezuela el 10 de diciembre y seis días más tarde hará lo propio frente a México. No se ambos juegos y véalos en VIVO por Gol Caracol y www.golcaracol.com