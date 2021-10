Bréiner Castillo: "Con Pedro Zape comentábamos lo impresionante que era David Ospina, con 14 años"

David Ospina atraviesa un excelente momento deportivo, tanto en Selección Colombia, como en Nápoles de Italia, su club. Y ante esa constante, Gol Caracol contactó a Brénier Castillo, otrora guardameta de la 'tricolor' y quien es gran amigo del golero del que todos hablan en nuestro país e incluso en el resto del continente.

Castillo fue un experimentado arquero con más de 400 partidos en la profesional y, además, su nivel lo llevó a ser tenido en cuenta para vestir los colores amarillo, azul y rojo; integró el combinado patrio para la Copa América del 2004 y 2011.

Fue precisamente en 2004 cuando el exjugador del Deportivo Cali, con el que ganó dos ligas, conoció al hoy guardián del arco de la Selección Colombia, justamente en la antesala de la Copa América de ese año. Castillo reveló en Gol Caracol aquella anécdota y habló de todo lo que significa y representa Ospina en el fútbol colombiano.

¿Cómo analiza el actual rendimiento de Ospina?

"Como colombiano, amigo, hincha de la Selección y entrenador de arqueros, la satisfacción es muchísima por ver a David en el nivel en el que está y esto se debe a la labor tanto del profe Reinaldo, como la de su entrenador en Nápoles. Su momento es especial por su madurez y por todo lo que representa en el grupo".

Su gran inicio de temporada con Nápoles...

"Cuando se tiene una gran temporada como la tiene el equipo, creo que se miran todos esos integrantes y uno se da cuenta que el portero es uno de esos puntos visibles de mayor fortaleza, eso hace que el equipo lo potencie a él y se vea favorecido en la parte individual, eso es lo que muestra en la liga y eso me tiene contento, está con el líder de la Serie A y a todos nos complace en cada jornada".

¿Qué opina del remoquete 'Spiderman'?

"Eso siempre es bueno, en definitiva los porteros se convierten en los que salvan al equipo cuando todo marcha bien y cuando no, también se mira al portero, ahora se le está reconociendo a alguien que ha trabajado en silencio, con humildad y dedicación".

¿Cuál es el valor de Ospina?

"Seguramente cuando no esté le vamos a dar el valor que se merece, siempre se ha hablado de los que no están y marcaron un camino y generaron un buen respeto; como René Higuita, Óscar Córdoba, Faryd Mondragón y después viene David, que dejará un listón muy alto para los que vienen, que tendrán que esforzarse muchísimo para hacer una carrera parecida o mejor. Hoy Ospina es el ejemplo para las nuevas generaciones en el campo y como persona".

Una anécdota...

"Yo conocí a David en la Copa América del 2004, estábamos en la preparación para el torneo, concentrados en Bogotá y la categoría Sub-15 de Colombia estaba también ahí; solamente estaba yo en la concentración y faltaba Juan Carlos Henao, entonces el 'profe' Reinaldo pidió un arquero para el trabajo de la tarde y ahí mandaron a David. Ahí lo conocimos con Pedro Zape (histórico portero colombiano) y comentábamos de lo que ese niño mostraba, porque tenía 14 años, e igualmente lo que se veía era impresionante, estaba a la par de nosotros trabajando y se veía su calidad y lo que podía llegar a ser, después me lo encuentro en Nacional y allí se forjo una amistad más cercana".

¿Ospina le pide algún consejo?

"A mí me toca verme todos los partidos del Nápoles, porque siempre me pregunta por las acciones, los goles, por algún tipo de situación que hayan pasado en el partido. Entonces me toca siempre verlos y más allá de eso es por el apoyo al amigo, tenemos ese tipo de confianza y de charlas. Incluso una vez me preguntó por algo que le había dicho el entrenador, a ver si yo estaba de acuerdo o no y yo ya le había dicho antes de que el entrenador le comentara su error, entonces ahí quedó tranquilo porque estaba incómodo con lo que le habían dicho y que tenía que mejorarlo".

¿Cuál es su mejor virtud?

"Los arqueros colombianos tienen un espejo y uno brillante donde pueden verse casi todos los días. Su posicionamiento en el arco es lo que hoy lo hace destacarse y es lo que hace David, porque es un portero que a través de la técnica hace todo más fácil, uno dice... cómo llegó a ese balón, pero es porque maneja un buen posicionamiento, esa es su mayor virtud".