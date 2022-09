Camilo Zúñiga, Francisco Maturana y Faustino Asprilla opinan del nuevo proceso en Selección Colombia

Es momento de pasar la página. Atrás quedó la no clasificación al Mundial de Qatar 2022 y, ahora, es momento de pensar en lo que se avecina. Este sábado 24 de septiembre, a las 7:00 de la noche (Hora de nuestro país), se dará inicio a un nuevo prceso en la Selección Colombia , con el debut de Néstor Lorenzo, en el partido preparatorio frente a Guatemala.

Muchas han sido las opiniones y la expectativa por lo que se pueda ver, en el Red Bull Arena de Nueva Jersey (Estados Unidos), es grande. Razón por la que varias voces de exjugadores aparecieron en las últimas horas; fue el caso de Faustino Asprilla, quien le envió los mejores deseos a la 'tricolor', de cara a este compromiso que se 'roba' las miradas.

"Esperemos que arranquen bien, que puedan hacer un lindo partido y le puedan devolver la ilusión al fútbol colombiano", afirmó 'el Tino'. Pero no fue el único que habló, ya que Camilo Zúñiga fue otro de los que se pronunció, centrándose en el estratega. "Sabe manejar un cambio y un proceso, él sabe que esto no es de la noche a la mañana y no es fácil", sentenció.

Por último, quien habló fue Francisco Matruana, histórico entrenador del equipo nacional. "Hoy de la Selección Colombia no puedo hablar porque no existe. Existió, no clasificamos; así que, ahora, tenemos que volver a construirla", puntualizó, siendo claro y contunente en sus apreciaciones, como siempre lo ha sido cuando de hablar de fútbol se trata.

Estas palabras de cada uno de estos tres protaginistas fueron en el marco del partido de homenaje a Freddy Rincón, donde otras grandes estrellas de nuestro balompié dijeron presente, como fue el caso de Carlos ‘Pibe’ Valderrama, Harold Lozano, Miguel ‘Niche’ Guerrero, Luis Alfonso ‘Bendito’ Fajardo, Alexis García, Freddy ‘Totono’ Grisales, Giovanni Hernández y más.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, convocó sus jugadores para enfrentar a Guatemala y México.

COLPRENSA

¿Dónde ver el partido preparatorio, entre la Selección Colombia y Guatemala?

Este sábado 24 de septiembre, la Selección Colombia jugará contra Guatemala, en un partido preparatorio que significará el debut oficial de Néstor Lorenzo como entrenador. El balón rodará a las 7:00 de la noche (Hora de Colombia), en el Red Bull Arena de Nueva Jersey (Estados Unidos), y podrá verlo por Gol Caracol y www.golcaracol.com .

