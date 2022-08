Camilo Zúñiga: “Más que técnico uno debe tener un amigo en la línea, y eso es Néstor Lorenzo”

La Selección Colombia está a la espera de la primera presentación ya con el mando de Néstor Lorenzo como el técnico. Mientras tanto, siguen llegando voces de respaldo y reconocimiento para el estratega argentino. En este caso el encargado fue Camilo Zúñiga .

El exlateral derecho de la ‘tricolor’ y con pasos en su carrera en equipos como el Nápoles, de Italia, Watford, de Inglaterra, y Atlético Nacional, en nuestro país, atendió a GolCaracol.com, este jueves, en un evento en Bogotá en el que participa con su fundación.

Zúñiga se refirió a la llegada de Néstor Lorenzo, a quien conoce de cuando el argentino era el asistente técnico de José Pékerman. El antioqueño también habló de Luis Díaz, de cómo debe ser el cambio generacional en la ‘tricolor’ y mucho más.

¿Qué opina de la llegada de un viejo conocido a la Selección Colombia, Néstor Lorenzo?

“Contento de que Néstor llegue, es conocedor del grupo, sabe qué tiene y que le puede faltar a la Selección. Muy contento, y más por la compañía que tiene que es Amaranto Perea, conocedor y compañero de nosotros”.

¿Cómo define a Néstor Lorenzo?

“Más que entrenador uno debe tener un amigo en la línea, y él es un amigo, es importante el acompañamiento de él, le dimos donde era. Él sabe quién le puede dar, que le dará cada uno y a quien puede llamar”.

¿Hay que apoyar a los jóvenes con los más experimentados de la Selección?

“Es bonito lo de la memoria, porque eso lo tiene Argentina, Chile, Brasil, todas las selecciones, es importante que no se nos olvide. Que los jóvenes que van llegando estén acompañados de los muchachos que ya saben qué es una Eliminatoria, un Mundial, que no es fácil. No estoy diciendo que van a vivir toda la eternidad ahí pero vayan de a poco haciendo los cambios, no de una, porque necesitamos de los experimentados”.

¿Cómo ve el futuro de la ‘tricolor’?

“Tenemos jugadores diferentes, Luis Díaz, Sinisterra, muchos más. Colombia siempre ha tenido talento, el tema es la mentalidad, la hemos ido ganando, hemos ganado jerarquía, creyendo en nosotros y el más conocedor del tema es Néstor y le dimos donde era”.

Usted jugó en la Premier League, ¿cómo ve a los futbolistas colombianos en Inglaterra?

“No es fácil el fútbol inglés, pero el jugador colombiano es diferente, a veces falta el tema de creer, pero gloria a Dios lo hemos ido ganando y lo ves con Luis Diaz y Sinisterra, no les queda grande. Muy contento por ellos y sabemos lo que nos van a dar”.

¿Qué decir del fútbol femenino en Colombia?

“Mira esas mujeres, pura ‘verraquera’, jerarquía, son chicas que se lo han ganado lo que están pidiendo, se lo han ganado y en el campo. Es el momento de apoyarlas, de consentirlas, porque se lo han ganado, y les deseo muchas bendiciones y éxitos para el Mundial Sub-20”.