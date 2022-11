Carlos Carbonero aprobó la convocatoria de los referentes: "Es una motivación extra para los nuevos"

Este sábado, a las 8:00 p.m., la Selección Colombia se enfrentará contra Paraguay en un partido de preparación que se llevará a cabo en el estadio DRV PNK Stadium de la ciudad Fort Lauderdale, en Estados Unidos. La 'tricolor' aprovechará para poner a prueba algunos jugadores que estarán acompañados de los habituales experimentados.

Por eso, GolCaracol.com habló en exclusiva con Carlos Carbonero , futbolista que hizo parte del combinado 'cafetero' en el Mundial de Brasil 2014. El nacido en Tuluá destacó la importancia de los jugadores de experiencia, la labor de Néstor Lorenzo y le dejó un mensaje a la 'sangre nueva' de la selección.

A continuación las declaraciones de Carlos Carbonero:

¿Qué opina sobre la convocatoria de jugadores como James Rodríguez, Falcao García y David Ospina?

“En mi humilde opinión, ha hecho muy bien Lorenzo en seguir llamando a los jugadores referentes porque en la selección siempre han brindado cosas positivas cuando las cosas no han salido bien, siempre han sacado su categoría y su bagaje en cuanto a lo futbolístico. Llamar a este tipo de jugadores es bueno, ya que para los nuevos o los que han llamado por primera vez es una motivación extra”.

Usted fue dirigido por Néstor Pékerman y por su asistente en ese momento, Néstor Lorenzo, ¿Qué virtudes tiene el actual entrenador de la Selección Colombia?

“Primero, estoy muy contento de que sea él quién está dirigiendo la selección. Él suma mucho porque conoce a la mayoría de los jugadores y sabe cómo se trabaja en Colombia. Él debe tener muy claro todo, evidentemente los tiempos y los jugadores son diferentes. Encontrará la manera de que cada jugador pueda rendir al máximo en cada llamado a la selección para seguir buscando esa estructura, esa base, y que no se noten mucho los cambios en cuanto al sistema o si no puede estar un referente, escoger a alguien para que lo haga mejor de lo que lo venía haciendo el primero”.

¿Qué debe mejorar a la Selección Colombia para ir al próximo Mundial 2026?

“Yo pienso que son momentos, el jugador en su club rinde de una u otra manera y es llamado a la selección pues va a aportar lo que viene haciendo en su equipo y el que no viene con continuidad de juego, obviamente le será difícil. Cuando uno va a la selección, va con la mayor disponibilidad de que todo le pueda salir bien, que sea lo planeado. Cuando estuvo Reinaldo, él buscó una y mil maneras de encontrar el equipo, el sistema y los jugadores, pero no se pudo encontrar esa estructura. No creo que vaya a faltar algo con Lorenzo porque son los mismos jugadores que han venido hace 3 o 4 años. El manejo lo dará el entrenador y el cuerpo técnico para sacar lo mejor de los que llamen en su momento para aportarle y buscar esa clasificación a un Mundial, que en Sudamérica no es nada fácil”.

¿Qué mensaje darles a los jugadores que son convocados por primera vez o que apenas están dando sus primeros pasos en la ‘tricolor’?

“Lo primero es disfrutar el tener al lado jugadores que han ganado todo, personas que se han ganado el respeto de uno como futbolista; compartir una charla y en un vestuario con futbolistas de esa envergadura, como yo, que en ese momento tenía a Mario Alberto Yepes, Cristian Zapata, Faryd Mondragón, Diego Valdés, Abel Aguilar, entre otros muchos jugadores qué uno siempre los veía televisión. Es importante tener la posibilidad de estar con ellos no solo en lo futbolístico si no también como personas. Eso fue lo que traté siempre de hacer cuando estuve en la selección. Ellos me hicieron uno más de la familia y así se fue forjando todo. Deben disfrutar y aportarle lo que Dios le ha dado a cada uno para el beneficio de la selección”.