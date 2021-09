Carlos Cuesta, tras su debut en la Selección Colombia: "Me sentí bien; seguimos en la pelea"

El defensa central Carlos Cuesta, que debutó este jueves con la Selección Colombia en el triunfo por 3-1 sobre Chile, en Barranquilla, valoró que la superioridad de Colombia estuvo "en la parte colectiva". Asimismo, destacó el respaldo que le dieron los otros defensores en su primer partido.

"La superioridad estuvo en la parte colectiva, si puedes mirar el primer tiempo nos ubicamos bien posicionalmente y buscamos esos espacios detrás de la defensa, así que fueron movimientos muy coordinados entre nuestros volantes, como Juan Fernando Quintero, que tiene muy buen pase, y Miguel Ángel Borja, que siempre marca diagonales y destroza cualquier defensa", dijo Cuesta tras el partido.

El central del Genk, de 22 años, se sintió "muy bien" en su debut con la 'tricolor' y destacó el respaldo que le dio su compañero en la zaga, Óscar Murillo; Juan Guillermo Cuadrado, que hoy jugó como lateral, y el portero David Ospina, "que estuvo siempre hablándome".

"De Óscar solo puedo decir cosas buenas porque todo el tiempo me habla, me indica, es alguien que ya tiene muchos partidos en la selección y hoy asumió ese papel de líder en la defensa y me permitió hablarle", dijo el exfutbolista del Atlético Nacional

Igualmente, se refirió a las condiciones de Barranquilla, marcadas por el calor y por la humedad, lo que hace que sea difícil "estar corriendo detrás de los delanteros pero los pudimos contrarrestar".

"En cuanto a la indicación del profesor Reinaldo Rueda era muy clara: tener el balón, hacer que ellos corrieran para que se desgastaran y en momentos precisos atacar, no quedarnos en la posición de la parte de atrás sino ir adelante y buscar el arco contrario", añadió.

Por último, entregó las sensaciones de su debut, afirmando que "me sentí muy bien; entre todas las cosas a elegir, uno se queda con muchas cosas, pero elijo el triunfo, el ganar y seguir en la pelea por clasificar al Mundial".

Colombia, quinta con 13 puntos en nueve juegos disputados, visitará el 7 de octubre a Uruguay en Montevideo.