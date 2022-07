Carlos Eduardo Velasco: "El no ir con la Selección Colombia al Mundial fue un duro golpe para todos"

Carlos Eduardo Velasco ha sido un trabajador fiel a Reinaldo Rueda, exdirector técnico de la Selección Colombia de Mayores. Son más de 30 años acompañando al vallecaucano como preparador físico y conoce bien el pensamiento del timonel.

En charla con el periodista Héctor Fabio Grueso, en 'Grueso Calibre', el encargado de que los futbolistas en la 'tricolor' tuvieran el rendimiento más óptimo, mientras luchaban por una casilla al Mundial de Qatar-2022, habló de lo que fue todo este proceso. Reconoció la responsabilidad por no llegar a la Copa del Mundo.

"No me gusta utilizar la palabra fracaso porque nosotros fuimos valientes al asumir el proyecto sabiendo de que había poco margen de error al igual que la vez pasada. Teníamos dos posibilidades: jugar a la ruleta con un revólver y pegarnos un tiro en la sien o seguir adelante, hay que seguir adelante porque tenemos mucha gente atrás, y lo que construimos en 10 meses fue muchísimo, de que lo se estaba haciendo institucionalmente con la Federación, que no salga a la luz eso es otro cantar, pero que nosotros somos los directos responsables y hay que asumir la responsabilidad como tal; seguir adelante convencidos de lo que somos y queremos hacer", dijo de entrada en la charla Velasco.

En medio de la conversación, el preparador físico sostuvo que lo dejó por fuera del Mundial a Colombia, y que todos lamentaron, fue no haber podido marcar en siete juegos. Allí estuvo la diferencia.

"Lo que no puedes desarrollar futbolísticamente, no lo puedes desarrollar con chismes o con cosas que no vienen de la razón de ser del fútbol. El fútbol no se puede seguir construyendo y tal vez es un mensaje para el país, a través de chismes y de personas donde hay señalamientos de por qué se hizo o no se hizo, se cometieron fallas y errores, pero el factor que nos deja fuera del Mundial es de no haber convertido gol en siete juegos, y tal vez si de 100 árbitros uno sólo invalida ese gol al minuto 90+4 en el juego contra Ecuador", prosiguió.

¿Qué más habló Carlos Velasco en la charla?

También tuvo palabras para toda la labor que hicieron ellos como cuerpo técnico, comandados por Reinaldo Rueda.

"Fortalecimos todos los proyectos de la Federación Colombiana desde todo lo que fue la institucionalidad, montamos las plataformas de control de entrenamiento y logístico, fortalecimos el tema de las licencias y de nuestro entrenadores, todo lo que tiene que ver con las licencias pro A, B y C para los técnicos colombianos".

De cómo tomaron todos en la plantilla técnica el no haber clasificado a Qatar 2022, dijo lo siguiente:

"Fue un duro golpe para nosotros en cuanto a la autoestima, a todo lo que representa el ser en cada uno de nosotros, me arropé en un círculo cercano, gente que me valora y respeta, el irme para Europa días después. Nos reunimos como grupo y nos confrontamos, nos dijimos las verdades, de ese tipo de factores salen cosas positivas porque somos seres humanos intachables en nuestro comportamiento, le debemos un resultado positivo al país, después no le debemos absolutamente en la sociedad", prosiguió.

En medio de la entrevista, Velasco habló de Reinaldo Rueda y si se ha podido reunir o conversar con él o con todo el grupo de trabajo que estuvo bajo el mando del DT vallecaucano.

"Él por ahora está tomándose un descanso sabático, el resto del grupo está tratando de seguir adelante, que es lo que siempre hacemos cuando se presentan este tipo de situaciones, donde a través de no conseguir un logro deportivo se den estas pausas de trabajo, el seguir creciendo y si él considera que podemos seguir siendo parte de su grupo, bienvenido sea".

Este es el video: