Carlos 'El Pibe' Valderrama: "La Selección Colombia puede hacer 9 puntos en la triple jornada"

"Las cosas dependen de uno, no de la familia, ni del profesor, de uno porque quiere estar en el campeonato mundial", dijo Carlos 'El Pibe' Valderrama sobre la decisión que tomó James Rodríguez al irse de Everton para Catar.

Siempre que 'El Mono' habla hay que escucharlo. Vistió con orgullo la camiseta de la Selección Colombia y le dio bastantes alegrías al país. Ahora, espera que los jugadores sumen tres victorias frente a Uruguay, Brasil y Ecuador, en la triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

"9 puntos, no podemos negociar, si podemos hacer 9, haremos 9, estoy emocionado por cómo jugamos contra Chile", expresó.

Y agregó: "Entonces, nunca va a perder Brasil, ¿Por qué no puede perder aquí?. Entonces no juguemos porque viene Brasil,. ¿Cómo lo tuvimos en la Copa América?, los tuvimos listos, lo que pasa es que a veces...porque son Brasil...mejor no me deje hablar tanto".

