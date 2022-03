Carlos ‘el Pibe’ Valderrama: “Los fijos de la Selección Colombia son Ospina, Cuadrado y Luis Díaz”

Carlos 'El Pibe' Valderrama habló en exclusiva con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' este jueves, de varios temas. Entre ellos, no omitió concepto acerca de la Selección Colombia, que dirige Reinaldo Rueda.

El histórico '10' confía aún en el combinado patrio, de cara a las dos últimas jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, contra Bolivia en Barranquilla, el 24 de marzo; y cinco días después frente a la Venezuela de José Pékerman, en el vecino país.

'El Mono' cree además, que en caso de que no se logre el objetivo de estar en Catar 2022, debe haber una reestructuración desde la cabeza, con una renovación total.

Estos fueron los mejores apartes de la entrevista a Carlos Valderrama, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio':

Clasificación al Mundial

“Hay chance, hay chance, no nos vamos a entregar. Hay opción, lo ‘bacano’ es que tenemos chance. Estamos vivos, vamos a jugárnosla, falta un chance, pero todavía estamos vivos”.

Luis Díaz en el Liverpool

“Una alegría, yo personalmente lo veo en la televisión y me río, le digo a mi hijo que quiero que saquemos uno de cien, como pasó con Luis Díaz, en mi escuela de fútbol. Ahí está Jarlan, y lo que queremos es que lleguen al fútbol profesional, con disciplina, con respeto, queremos que sea gente de bien para la sociedad”.

Selección Colombia

“Los tres fijos de la selección son David Ospina, Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado, faltan 20 días. Me duele la cabeza, me duele el tobillo, todo puede pasar, la verdad no entiendo. En la época de nosotros todo el mundo estaba pendiente a la lista, a mí me pasó que me llamaban y también a otros siendo figura, entonces no hay que 'dar papaya' porque esto es fútbol.

Si Colombia queda eliminada...

“Esperemos que no pase, yo voy hasta el final con la Selección, no importa, faltan dos partidos. Hay una renovación normal que tiene que haber si no se pasa al Mundial, y hay que pasar por la cabeza que son los directivos, que son los mismos, ‘igualiticos’. Hay que empezar de verdad si queremos empezar por ahí”.

¿Cuántos puntos tiene la Selección Colombia y los rivales directos en las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Colombia se ubica en la séptima posición de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con 17 puntos, a falta de las dos últimas fechas en el camino al Mundial Catar 2022. Uruguay, es cuarta con 22 unidades; Perú es quinta con 21 puntos y Chile sexta con 19 unidades.