Carlos 'el Pibe' Valderrama y su once ideal de la Selección Colombia para enfrentar a Brasil

"David Ospina, siempre llega; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, el marcador izquierdo se lo dejamos al profesor, Fabra anda barro, no encuentro ahí un jugador, Wilson Pérez me dijo que no podía. En la mitad Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Cuadrado , James y adelante Atalanta...los dos bárbaros esos: Muriel y Zapata. Y les tengo otros dos: Miguel Borja y Santos Borré".

Ese fue el once ideal que elaboró Carlos el 'Pibe' Valderrama a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en charla exclusiva de este jueves y cuando le pidieron que hiciera su alineación del seleccionado colombiano que recibirá a Brasil, el próximo 26 de marzo, en la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022.

El eterno número '10' también tuvo palabras de elogio para Edwin Cardona, jugador de Boca Juniors, de quien cuestionó que en el anterior proceso no lo tuvieron en cuenta para el Mundial Rusia 2018.

"Yo a Edwin Cardona lo traigo en muletas. De Juan Fernando Quintero no sé dónde está, creo que se fue a Taganga", agregó Valderrama, en una charla abierta con Javier Hernández y su equipo periodístico.