Carlos 'Pibe' Valderrama: "Falcao no es bobo ni loco, él ve que aún puede rendir en la Selección"

Este viernes vuelve a la acción la Selección Colombia, que en la fecha FIFA tendrá una gira por Asia, donde enfrentará a Corea del Sur y Japón. Es por esto que en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con Carlos 'Pibe' Valderrama, hombre insignia de la 'tricolor' que tiene todos los pergaminos para hablar del combinado patrio.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el primer turno será este 24 de marzo a las 6:00 a.m. (hora de nuestro país), en un partido frente a los surcoreanos, que usted podrá ver EN VIVO a través de la pantalla principal de Gol Caracol y www.golcaracol.com. El otrora '10' de Colombia habló del presente del seleccionado colombiano y de algunos de los convocados.

En su primera intervención se refirió al 'Tigre' y su futuro en la Selección Colombia, "lo que pasa es que Falcao todavía está jugando en un nivel alto, el técnico lo llama porque ve que sigue sirviendo para la Selección, yo por lo que he visto, Falcao no es bobo ni loco, él ve que todavía puede rendir en la selección y por eso viene, eso pienso yo".

Y agregó con respecto a su forma de ver y analizar a los delanteros, "cuando yo era jugador de fútbol, que tuve la oportunidad y la suerte de jugar con varios goleadores con los que estuve, los analicé así. Cuando le ponía una y la metían, yo me daba cuenta que estaban derechos, pero cuando están 'torcidos' les pones tres y te botan seis. Por eso se llaman goleadores, cuando están bien le pones una y te marcan dos goles, pero cuando están mal es así. Yo analizo a los delanteros, no solo a Falcao, si eres goleador, ven a la selección y demuéstralo, pero hay algunos que no hacen un gol ni con la portería sola".

"Mañana (viernes) póngale una y lo analizamos y vemos si está, pero si lo bota le digo vamos a hablar los dos y nos vemos el año entrante", complementó con respecto a Falcao García.

Aquí más declaraciones de Carlos 'Pibe' Valderrama:

*El problema de gol en las Eliminatorias pasadas

"Pasa y nos pasó. Nosotros vimos el Mundial y nosotros tenemos mejores jugadores y selección que muchas que estuvieron en la última Copa del Mundo, y por eso es el dolor que uno tiene. Porque uno ve que no tiene jugadores ni selección, uno dice nos toca esperar otra camada, pero la que se quedó por fuera es buena y se quedó por 'flecha'".

*Más sobre los delanteros de la Selección Colombia

"En la época buena, hasta Miguel Borja metía goles de todas partes. Falcao entró contra Paraguay y metió el gol. Uno dice quién va a jugar, pero todos están en la misma situación, ¿Quién debe jugar? Falcao, el más grande, métanlo ahí para ver cuál es el cuento".

*Partidos para mostrar la jerarquía

"Estos son los partidos en los que los grandes tienen que salir y sacar la casta, pero al grande hay que meterlo, no solo para llevarlo y que vean que lo convoque. Usted responde por el grupo. Métanlo que él sabe que tiene que responder, porque lo llaman y la gente ya está criticando".

Selección Colombia - Foto: AFP

*Criticas a la Selección Colombia

"Hay resentimiento porque quedamos afuera del Mundial, pero nosotros que somos gente de fútbol, tenemos que saber que esto ya pasó y tenemos que empezar de nuevo porque queremos ir al Mundial. Porque si empezamos con la 'criticadera', metemos energía negativa en el nuevo proceso. Hay que estar preparado para empezar de nuevo, y más cuando uno está en el suelo".

*Néstor Lorenzo como estratega de la 'tricolor'

"Va bien, porque él conoce a esta selección. Él estuvo en la época de Pékerman. Él dirigió en Perú y le fue bien, me imagino que por eso lo designaron como entrenador de la Selección Colombia. Para mí fue sorpresa, yo tenía unos candidatos, pero él no estaba. Arrancó bien, ha jugado bien y no ha perdido, eso le da confianza a uno".

*El presente del Junior de Barranquilla

"Llegó el momento de recuperación porque tenemos siete puntos y van nueve partidos, necesitamos empezar a sacar puntos para poder estar en el octagonal. Porque usted sabe que aquí cuando no se entra en el octagonal se forma".