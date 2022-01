Carlos ‘Pibe’ Valderrama: “Cuando uno juega mal, lo silban, los aplausos hay que ganárselos”

La Selección Colombia perdió y como siempre, siendo voz autorizada, habló Carlos ‘Pibe’ Valderrama y se refirió a lo que dejó la derrota 1-0 con Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Definitivo, como lo dije anteriormente, este era un partido definitivo para lograr la clasificación, esa es la verdad, el que ganaba llegaba a 20 puntos. Ellos tuvieron una y metieron una. Nosotros jugamos mal, y cuando se juega mal se pierde. No podemos engañar al pueblo colombiano, pero somos optimistas hasta el final, el que está en el suelo se tiene que levantar”, afirmó de entrada en su canal de YouTube.

Publicidad

Además, Valderrama mencionó que en cancha estuvieron los más experimentados y ahora el panorama está difícil contra Argentina.

Publicidad

“No faltó nadie, vinieron todos, ‘Juanfer no pudo venir’, pero vinieron los grandes, partido para grandes. Se puso la cosa dura, brava, no dependemos de nosotros, cuando dependes de otros está jodido. Hay que ganarle a Argentina, que lleva 30 partidos sin perder, campeón de América, no es imposible, porque el fútbol es el mejor espectáculo del mundo”; agregó.

Por último, sobre el ‘cruce’ entre James Rodríguez y la hinchada, luego de terminado el partido, el ‘Pibe’ opinó y dijo que: “Cuando uno juega mal lo silban, los aplausos hay que ganárselos y los silbidos uno también se los gana, la afición no se toca, les mando el mensaje de una vez”.

Publicidad