La Selección Colombia viene de empatar con Bolivia y Paraguay, de visitante, y para Carlos ‘Pibe’ Valderrama , es una obligación ganarle a Chile, el próximo rival.

El otrora jugador se reportó en su canal de YouTube, este lunes, y se refirió a lo que viene siendo la presentación de la ‘tricolor’, en las fechas de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre.

“Ahí van las Eliminatorias, estamos llegando a la mitad del camino de la jugada, se está poniendo buenísimo. Punto de visitante, sirve, en Bolivia uno, en Paraguay otro, de visitante sirven. Hay que ganar de local y empatar de visitante, esa es la historia. Ahora viene ganarle a Chile obligatoriamente en el Metropolitano, no queda más. Rival directo, hay que ganar si queremos seguir en la posición que estamos o mejorar”, afirmó Valderrama.

Por último, el ‘Pibe’ se refirió al escándalo del Brasil vs Argentina, partido que quedó suspendido.

“El clásico Brasil vs Argentina, la recocha sudamericana, me hizo acordar cuando uno llevaba el balón y no lo dejaban jugar, se llevaba el balón y no había partido. Increíble pero cierto, no puede suceder esto en el fútbol mundial”, finalizó.