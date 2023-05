Carlos 'Piscis' Restrepo fue oficializado como nuevo director de las selecciones Colombia juveniles

Pocas horas después de oficializarse su salida del banquillo de Jaguares FC, la Federación Colombiana de Fútbol ya anunció el cargo y funciones que Carlos ‘Piscis’ Restrepo cumplirá dentro de la selecciones inferiores en el combinado nacional.

A través de un comunicado oficial, la FCF se refirió respecto a la reestructuración implantada dentro de las fuerzas básicas dentro de la organización, que de ahora en adelante estará liderada por el reconocido entrenador colombiano, con paso por el banquillo de la ‘Tricolor’: “La Federación Colombiana de Fútbol, designó a Carlos “Piscis” Restrepo como nuevo director de Selecciones Colombia Juveniles y asumirá este rol desde el próximo mes de junio, en el esquema de desarrollo de la organización”.

“Esto, con el fin de coordinar los procesos técnicos y deportivos de los combinados nacionales en las categorías, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, liderando los diferentes grupos de trabajo y promoviendo las acciones de planeación, programación, integración, ejecución y verificación de actividades tendientes, a la consolidación de las selecciones nacionales de fútbol en sus diferentes modalidades y categorías”, indicó la FCF, sobre este importante nombramiento.

Sumado a eso, también tomó la palabra Iván Novella, director de Desarrollo y Selecciones de la Federación Colombiana de Fútbol, enfatizando en el gran recorrido y experiencia de Carlos Restrepo en las diferentes categorías del combinado nacional y diferentes equipos del fútbol profesional, que lo hacen un candidato idóneo para el puesto.

“Hace tiempo veníamos buscando un perfil que se ajustara a las necesidades de este cargo con una persona que tuviera experiencia en trabajo de selecciones, clubes, fútbol juvenil y el “Piscis”, además de cumplir con todos estos requisitos, es un excelente ser humano que viene a complementar el área de desarrollo de la FCF, aportando toda su experiencia”, declaro.

Carlos “Piscis” Restrepo se suma al equipo de trabajo de la Federación Colombiana de Fútbol.



🔗 https://t.co/h6EoSETGGX#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/iwgydwZg43 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 20, 2023

A pesar de haber mantenido el silencio frente a este tema, con el nombramiento Restrepo hizo evidente su felicidad y compromiso con el fútbol colombiano, que implica este nuevo cargo: “Es una nueva oportunidad que asumimos con gran responsabilidad en nuestro regreso a la Federación Colombiana de Fútbol. El compromiso es muy grande con el fútbol de nuestro país, porque vamos a trabajar con toda la estructura actual del fútbol formativo”.

“Creemos que tenemos el potencial para consolidar jugadores con mentalidad campeona y así llegar a los resultados esperados. Agradecido por la confianza que deposita en mí, el presidente de la Federación y el Comité Ejecutivo, además, del respaldo del director técnico de la Selección Colombia de Mayores, Néstor Lorenzo, quien fue fundamental para sumarme a este cargo”, concluyó el ahora, nuevo director de Selecciones Colombia Juveniles.