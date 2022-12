Carlos Sánchez: “Colombia está para jugar de tú a tú con cualquier equipo, sin complejos”

El volante analizó este sábado a Inglaterra, rival de la ‘tricolor’ en los octavos de final, y se refirió a James Rodríguez y al difícil momento que vivió tras su expulsión en el debut con Japón.

Carlos Sánchez habló este sábado en conferencia de prensa sobre el compromiso del próximo martes frente a la Selección de Inglaterra, por los octavos de final del Mundial Rusia 2018, y dijo que “Colombia está para jugar de tú a tú con cualquier equipo”.

Publicidad

Para Sánchez, el combinado nacional tiene sus armas para hacerle partido a los ingleses y dijo que las claves estarán en “la concentración y en intentar quitarles las virtudes a ellos y aprovechar las nuestras. No va a ser fácil, pero es lo que vamos a intentar hacer”.

El volante, quien viene de actuar en el Espanyol, de España, se refirió también a James Rodríguez, el ‘10’ del equipo y uno de los referentes en el ataque, quien debió abandonar la cancha frente a Senegal debido a sus molestias físicas y es duda para el juego contra los europeos.

Arma tu Selección Colombia titular para los partidos del Mundial Rusia 2018

“James es un referente, pero si no está él, hay otros que pueden hacer la diferencia. Cada uno de los integrantes de esta Selección tienen el nivel para jugar y tengo la confianza de que al que le toque lo va a hacer de la mejor manera para conseguir el resultado que nos va a llevar a la siguiente fase”, afirmó.

Publicidad

Por último, Carlos Sánchez habló del difícil momento que vivió tras su expulsión en el debut frente a la Selección de Japón.

“El dolor más significativo fue abandonar el campo. El penal pasó a un segundo plano, porque tenía la firme convicción de poder revertir la situación. El equipo nunca me hizo sentir que los dejé abandonados, al contrario, me ayudaron mucho. Cuando el 'profe' me dedicó el triunfo con Polonia fue un plus, un empuje muy grande”, aseguró el jugador.

Publicidad

Colombia jugará frente a Inglaterra el próximo martes 3 de julio, a partir de la 1:00 p.m., y usted lo podrá ver por la señal del Gol Caracol y Gol Caracol.com.