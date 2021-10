Carlos Sánchez: “James Rodríguez siempre ha demostrado en la Selección Colombia”

Carlos Sánchez es mundialista, y cuando habla de Selección Colombia siempre será una voz autorizada, tal y como lo hizo en las últimas horas.

En una entrevista con el programa ‘CharlaD2S’ del Ministerio del Deporte, la ‘Roca’ tocó el tema de la ‘tricolor’, tanto a nivel personal, como grupal.

"Para mí no hay edad para estar en la Selección Colombia, para mí lo que hay es la capacidad. Hay muchos que piensan que por tener 32 años no le da para estar en el próximo Mundial, pero yo creo que primero hay que clasificarse. Yo tengo 35 años y si yo puedo jugar un partido con la Selección y si ese partido lo lleva al Mundial, yo soy feliz. Yo estoy abierto para la Selección, en todo lo que le pueda ayudar y aportar, a la Selección Colombia nunca se le puede decir que no”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Carlos Sánchez:

*James Rodríguez

"James ha demostrado en la Selección que siempre que se ha colocado la camiseta lo dio todo, con aciertos y desaciertos, después hay un tema que la gente no sabe lo que pasa en un club, allí pasan muchas cosas. A ti te lleva Ancelotti y resulta que a los tres meses se fue, llega un técnico nuevo y no cuenta contigo. La gente dice que él no entrena bien, pero no es así, simplemente que no cuenta para el técnico".

*Dejar trabajar a Reinaldo Rueda

"La gente opina que el entrenador debe llevar a este y a este, dejemos que él haga su trabajo tranquilo que los resultados van a llegar, nosotros tenemos buenos jugadores pero muchas veces el técnico de la Selección tiene una presión tan grande que realmente lo hacen dudar".

*No es fácil jugar en la Selección Colombia

"La Selección es otra cosa, esa camiseta pesa, el que llegue a la Selección tiene que demostrar por qué se va a poner esa camiseta, ahí no se viene a mostrar sino a demostrar".

*Análisis de la actual Selección Colombia

"Me gusta la Selección Colombia, hay buena unión y un solo sueño, hemos tenido altos y bajos, como hincha yo me veo en el Mundial".