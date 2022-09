Carlos Sánchez: "La Selección Colombia no puede ser una pasarela, hay una gran responsabilidad"

Este jueves, Carlos 'la Roca' Sánchez concedió una entrevista al programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en la que uno de los temas que se propuso tuvo que ver con la Selección Colombia y lo que viene ahora en el proceso que va a arrancar con el argentino Néstor Lorenzo como técnico. El volante de marca, en la actualidad en Santa Fe, es voz autorizada por su experiencia vestido de amarillo en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 y dejó valiosos conceptos.

El chocoano comentó que "el cambio de Néstor Lorenzo es bueno porque conoce al jugador colombiano, ahora hay que apoyarlo, darle las herramientas para que esto funcione y no faltar a una cita más del Mundial".

Sin embargo, Carlos Sánchez fue sincero y agregó que "la evaluación del tema de Selección es que creo que para que las cosas tengan un resultado, se deben respetar los procesos, si no das garantía de los procesos es complicado. Nosotros con ese afán de mostrar jugadores, la Selección Colombia no puede ser una pasarela, porque allí hay que cumplir una tarea, una responsabilidad de estar representando a más de 40 millones de personas. Así, no se puede cambiar tanto en cada convocatoria".

El futbolista de los 'cardenales' hizo un llamado para que se tenga paciencia y se pueda mantener una regularidad en las nóminas del seleccionado nacional, más allá de las críticas que se puedan venir.

"En la Selección Colombia no tienes tiempo, no hay tiempo de entrenar, entonces todo es más de entendimiento, de convivir, de saber de los compañeros, de conocerse en la cancha y esas cosas las da es la convivencia, más que un entrenamiento. Los cambios no siempre son muy buenos. Mantener esa energía, que los jugadores se conecten de esa manera sistemática. Jugador de Selección es jugador de Selección, acá mucha gente habla y dice que los jugadores no tienen ritmo, que juegan en tal o cual liga", finalizó 'la Roca' Sánchez.